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台灣UNIQLO「疑用小紅書照片」限動發聲明　網看完更氣：沒道歉

UNIQLO（示意圖／ETtoday資料照）

▲UNIQLO。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

知名服飾品牌UNIQLO近日疑似因使用小紅書照片而引發爭議，事後UNIQLO雖透過限時動態表示，他們很重視大家的意見，「對於社群宣傳素材的選擇將更加嚴謹。」但聲明曝光後，仍有不少網友不買單。

UNIQLO透過IG、FB限時動態發文表示，「親愛的顧客您好：非常感謝您的建議與指教，我們非常重視各位的意見也嚴正看待這件事情，作為全球品牌，我們將秉持顧客對我們的期待，對於社群宣傳素材的選擇將更加嚴謹，持續不懈地提供大家服裝穿搭靈感與情報。再次謝謝您的建議與指教」。

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不過，UNIQLO的聲明並未道歉，也未說明來龍去脈，因此就有網友將其截圖轉貼至Dcard，以「UNIQLO怎麼在道歉」為標題求問，為什麼UNIQLO突然發聲明？是發了什麼不合適的文章嗎？

▲▼UNIQLO透過限時動態回應爭議。（圖／翻攝自Instagram／uniqlo_Taiwan）

▲UNIQLO透過限時動態回應爭議。（圖／翻攝自Instagram／uniqlo_Taiwan）

貼文底下，就有網友指出，「昨天好像發了一組照片，來源是小紅書」、「拿圖把人家浮水印砍掉真的有夠不要臉」、「看到超傻眼，一個日系大品牌如此沒有政治敏感度簡直災難」。

但也有網友認為，「如果圖源的作者有授權UQ的小編那就不算盜圖吧？所以大家生氣的點是因為圖源來自小紅書嗎？雖然觀感不佳，但也不至於那麼玻璃吧」、「網友真的不要那麼敏感欸，平時小紅書還不是看很爽」。

此外，也有網友看完聲明後回應，「仔細看其實沒有道歉，是『謝謝指教』，沒有把大家抗議當一回事喔」、「穿搭照就算不找藝人、網紅，像日本那樣找自家店員拍也遠比拿小紅書的照片還要好，後續的處理用發限動的方式，也讓人覺得無言」、「用限時動態也太敗好感了吧」。

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