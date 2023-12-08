OL遭詐300萬元...流浪犬「妞妞」出任務　配合演戲還幫警逮車手

▲桃園分局中路派出所收養流狼犬「妞妞」。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名40多歲陳姓女上班族誤信詐騙集團騙術，加入假投資群組，先後投入300萬元資金，眼見獲利極佳，打算領出時卻被要求再投資200萬元，這才驚覺遭詐向警方報案，並配合員警釣出車手，派出所收養流浪犬「妞妞」配合員警演出，假裝溜狗，待出面取款車手21歲林姓男子現身時，「妞妞」也狂衝協助逮捕，表現優異不輸正式警犬。

▲▼警方逮捕詐騙車手時，「妞妞」不僅配合假戲假裝在遛狗，還協助員警逮捕車手。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局中路派出所員警與被害人陳女合作，於嫌犯指定交款的公園周邊進行埋伏，為避免引起嫌犯注意，員警牽著所犬「妞妞」偽裝遛狗民眾，女警則偽裝路人，待林姓車手出面取款，立即一擁而上將其壓制在地，妞妞見狀也立即衝上警戒，員警在林男身上起獲偽造投資公司專員服務證、收款憑證等物品，全案依法移請偵辦，並持續向上追查幕後集團。

這次誘逮捕車手行動，是7歲的妞妞第一次出任務，員警壓制嫌犯時牠也衝上前幫忙，員警見狀都稱讚牠勇敢。原來一年多前員警在路上發現驚慌亂竄的妞妞，經獸醫院掃瞄並無植入晶片，研判是流浪犬，員警為了不讓牠再度流浪，便將妞妞帶回所內照顧，成為所內的一份子，本次出任務讓妞妞充分展現所犬的英勇氣勢。