　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

OL遭詐300萬元...流浪犬「妞妞」出任務　配合演戲還幫警逮車手

▲桃園分局中路派出所收養流狼犬「妞妞」。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園分局中路派出所收養流狼犬「妞妞」。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名40多歲陳姓女上班族誤信詐騙集團騙術，加入假投資群組，先後投入300萬元資金，眼見獲利極佳，打算領出時卻被要求再投資200萬元，這才驚覺遭詐向警方報案，並配合員警釣出車手，派出所收養流浪犬「妞妞」配合員警演出，假裝溜狗，待出面取款車手21歲林姓男子現身時，「妞妞」也狂衝協助逮捕，表現優異不輸正式警犬。

▲▼在逮捕詐騙車手扮好溜狗欺敵任務，並在員警壓制嫌犯後立即衝上戒護。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方逮捕詐騙車手時，「妞妞」不僅配合假戲假裝在遛狗，還協助員警逮捕車手。（圖／桃園警分局提供）

▲▼在逮捕詐騙車手扮好溜狗欺敵任務，並在員警壓制嫌犯後立即衝上戒護。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局中路派出所員警與被害人陳女合作，於嫌犯指定交款的公園周邊進行埋伏，為避免引起嫌犯注意，員警牽著所犬「妞妞」偽裝遛狗民眾，女警則偽裝路人，待林姓車手出面取款，立即一擁而上將其壓制在地，妞妞見狀也立即衝上警戒，員警在林男身上起獲偽造投資公司專員服務證、收款憑證等物品，全案依法移請偵辦，並持續向上追查幕後集團。

這次誘逮捕車手行動，是7歲的妞妞第一次出任務，員警壓制嫌犯時牠也衝上前幫忙，員警見狀都稱讚牠勇敢。原來一年多前員警在路上發現驚慌亂竄的妞妞，經獸醫院掃瞄並無植入晶片，研判是流浪犬，員警為了不讓牠再度流浪，便將妞妞帶回所內照顧，成為所內的一份子，本次出任務讓妞妞充分展現所犬的英勇氣勢。

ET快訊
快訊／25刀砍死「芭樂公主」恐怖情郎殺人罪移送　低頭不語態度
快訊／曾仁和飆K化解危機！廖健富敲首安留殘壘　2局0比0日本
激戰水濂洞人妻！小王「撞屁屁」：變成我的形狀了嗎
開4百萬「移動豪宅」追撞小黃+賓士　粗心女駕駛慘了
男星遭電信詐騙「親手轉出10萬」！　報警7個月還拿不回
哈利王子控訴：退出王室、離開英國「都是被逼的」
天氣最差「降7度」時間點曝　又有一波冷空氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

25刀砍死「芭樂公主」恐怖情郎殺人罪移送　低頭不語態度冷漠

未保持距離！開4百萬「移動豪宅」追撞小黃+賓士　粗心女駕駛慘了

國1竹北戰備督導車事故！返營區路上突撞前車　引擎蓋翹起毀損

OL遭詐300萬元...流浪犬「妞妞」出任務　配合演戲還幫警逮車手

快訊／高雄18歲女騎士「擦撞友人機車倒地」　慘遭拖板車輾過慘死

屏大主任揪人妻談師生戀！工程師夫綠光罩頂　登門怒嗆反挨告

激戰水濂洞人妻！小王「撞屁屁很舒服」爽喊：變成我的形狀了嗎

貨車載玻璃鬆脫掉落碎滿地　南警秒變清潔員拿掃把清理維安

沒關除濕機就出門！石碇民宅鐵皮頂狂冒黑煙　消防急灌救

快訊／開庭結束！鍾沛君眼眶紅了　批朱學恒「不認罪」：是二度傷害

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

25刀砍死「芭樂公主」恐怖情郎殺人罪移送　低頭不語態度冷漠

未保持距離！開4百萬「移動豪宅」追撞小黃+賓士　粗心女駕駛慘了

國1竹北戰備督導車事故！返營區路上突撞前車　引擎蓋翹起毀損

OL遭詐300萬元...流浪犬「妞妞」出任務　配合演戲還幫警逮車手

快訊／高雄18歲女騎士「擦撞友人機車倒地」　慘遭拖板車輾過慘死

屏大主任揪人妻談師生戀！工程師夫綠光罩頂　登門怒嗆反挨告

激戰水濂洞人妻！小王「撞屁屁很舒服」爽喊：變成我的形狀了嗎

貨車載玻璃鬆脫掉落碎滿地　南警秒變清潔員拿掃把清理維安

沒關除濕機就出門！石碇民宅鐵皮頂狂冒黑煙　消防急灌救

快訊／開庭結束！鍾沛君眼眶紅了　批朱學恒「不認罪」：是二度傷害

台灣虎航聯名彩繪二號機亮相　國泰航空訂購6架A350F貨機

蒐報獨派大老選情挨批「台版水門」　廉政署：情資送檢方非監控

突破同溫層！　柯文哲寄黨員信：把民眾黨價值和長輩分享

賴清德曾稱「房價有在降」　侯辦：難怪無法理解青年買房辛苦

第二屆「G8電玩展」150款獨立遊戲等你玩　高中生一人團隊也參戰

回萬里站台　賴清德激動泣不成聲：沒想過從政可以走到現在

快訊／曾仁和飆K化解危機　廖健富敲首安留殘壘2局0比0

警政署長黃明昭慰問嘉義市基層　頒發破案獎金肯定破案有功

25刀砍死「芭樂公主」恐怖情郎殺人罪移送　低頭不語態度冷漠

蔡依林突曬「巨型結婚鑽戒」！ 甜喊「Yes, I do」網一看全暴動

跟爸媽出門玩5天！法鬥電量0% 「整隻軟掉」倒床秒閉眼：已登出

社會熱門新聞

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

彰化男果園綑女友　芭樂公主被斷臂砍死

日做3hrs+分紅月領6萬　前男友嫌不夠砍死芭樂公主

0煞車衝待轉區影片曝！7騎士變保齡球瓶噴飛

剛動完腦部手術回診連撞4車　39歲NET男員工枉死

被控強制性交！　炎亞綸「不起訴確定」

北投嚴重車禍影像曝！　肇事賓士車主這樣說

18歲女騎車被友人擦撞倒地　遭拖板車輾死

快訊／北投賓士失控連撞4機車！男騎士重傷亡

林口燒毀80萬古董偉士牌　抓到縱火婦

校護為閃車飛進田中撞樹亡！驚悚影曝光

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

快訊／北投賓士失控撞4機車　1騎士命危

更多熱門

相關新聞

警好心阻詐800萬！鐵齒老農不信…遭騙4491萬

警好心阻詐800萬！鐵齒老農不信…遭騙4491萬

名間鄉廖姓男子平時務農卻擁有數千萬身家，因誤信網路投資話術、多次赴金融機構提領鉅款再轉交詐騙集團，警方2個多月前曾當場攔阻準備攜走800萬贓款的車手，但廖男執迷不悟，甚至將存款大量轉匯至外縣市行庫、逕交付詐團，損失超過4千萬元，直到對方失聯才驚覺受騙、報警求助，警方目前正深入追查中。

桃園OL遭詐300萬釣出車手　他想掏彈簧刀反抗遭壓制

桃園OL遭詐300萬釣出車手　他想掏彈簧刀反抗遭壓制

「爆乳健美辣照」洗腦！阿北險幫洗錢

「爆乳健美辣照」洗腦！阿北險幫洗錢

女拚投資砸百萬僅收回3萬南警斬車手

女拚投資砸百萬僅收回3萬南警斬車手

18歲車手搭高鐵取款還送禮　點完鈔被逮

18歲車手搭高鐵取款還送禮　點完鈔被逮

關鍵字：

所犬出任務車手神助攻

讀者迴響

熱門新聞

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

阿信突丟下麥克風！

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

「台灣70萬內新車」只剩這6款

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

米砂「97萬YT頻道被刪了」！

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

彰化男果園綑女友　芭樂公主被斷臂砍死

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面