　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國公開國防授權法案　要求駐韓美軍維持2萬8500人

▲▼美韓同盟,韓美同盟,駐韓美軍,京畿道龍仁市。（圖／路透社）

▲駐韓美軍將同樣維持在2萬8500人。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國參眾兩院軍委會公布2024財政年國防授權法案（NDAA）協商版內容，其中關於韓半島（朝鮮半島）的部分，包括維持現有駐韓美軍2萬8500名兵力的規模，認為在面臨美中戰略競爭的局勢下，必須加強和印太地區軍事同盟的合作關係，同時強調今年4月《華盛頓宣言》對南韓的承諾。

根據《韓聯社》，美國參議院軍事委員會、眾議院軍事委員會於當地時間7日，通過了2024財政年國防授權法案，除了強調加強與印太地區軍事同盟的合作，有利於美國在面臨激烈美中戰略競爭下處於優勢，還規定派駐在南韓的駐韓美軍兵力在規模上維持2萬8500人，重申美國對於擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）的承諾。

法案還要求，以美國總統拜登、南韓總統尹錫悅4月26日在白宮所通過的《華盛頓宣言》為基礎，強化美韓同盟在核抑制政策上的合作；同時，在將戰時作戰指揮權歸還給南韓的議題方面，則要求行政部門向議會說明，南韓軍必須達成哪些條件、以及已經達成哪些條件。

法案要求，必須針對駐韓美軍、駐日美軍在內的印太地區美軍戰力態勢與組織構造進行評估，並於明年4月1日以前向國會報告。

ET快訊
快訊／總統辯論喬定！　12月30日公視登場
快訊／中華隊今抗日　先發打線出爐
台男頂「超大巨雕」闖關！　泰國海關當場扒褲傻眼
快訊／喇舌摸腿女童　淫校長遭解聘！永不任用
國外刪資料筆電寄回台！　「Lin bay好油」爛招曝光
海底撈「神扯服務再+1」　網曝完了：台灣店員又要離職
「97萬YT頻道被刪了」！　米砂改當上班族揭近況
韓國8比2擊敗菲律賓　中華晚上若勝日本就晉級冠軍戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

結婚多年沒小孩！妻要他身體檢查　意外爆「超渣真相」惹怒95萬網

台男頂「超大巨雕」闖關！泰國海關當場扒褲　搜出2水獺、1土撥鼠

幸運之神2次降臨！男刮刮樂中3.1億頭獎　1年後同一家店又爽中3億

美駐伊拉克使館遇襲！凌晨傳10聲爆炸巨響　至少3火箭彈直衝而來

美國公開國防授權法案　要求駐韓美軍維持2萬8500人

超商買汽水、刮刮樂！女刮開竟中大獎　幸運抱回313萬獎金

英29歲工人「掉進工業粉碎機」　瞬間吞沒絞死！遺體變肉泥找不回

1張逃命照全球震驚　以色列「紅衣女」證實倖存！悲吐：活著很內疚

英美一致抗中！兩國外長會晤　重申確保台海和平穩定

女被比特犬圍攻撕咬「慘毀容雙腿截肢」　警驚險斃3犬畫面曝光

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

結婚多年沒小孩！妻要他身體檢查　意外爆「超渣真相」惹怒95萬網

台男頂「超大巨雕」闖關！泰國海關當場扒褲　搜出2水獺、1土撥鼠

幸運之神2次降臨！男刮刮樂中3.1億頭獎　1年後同一家店又爽中3億

美駐伊拉克使館遇襲！凌晨傳10聲爆炸巨響　至少3火箭彈直衝而來

美國公開國防授權法案　要求駐韓美軍維持2萬8500人

超商買汽水、刮刮樂！女刮開竟中大獎　幸運抱回313萬獎金

英29歲工人「掉進工業粉碎機」　瞬間吞沒絞死！遺體變肉泥找不回

1張逃命照全球震驚　以色列「紅衣女」證實倖存！悲吐：活著很內疚

英美一致抗中！兩國外長會晤　重申確保台海和平穩定

女被比特犬圍攻撕咬「慘毀容雙腿截肢」　警驚險斃3犬畫面曝光

他感慨「青少年不看電影了？」　眾人點頭嘆：都在玩手機

黑熊學院沒有部隊跟槍　沈伯洋澄清謠言：我們比較怕被吊路燈

nifedipine成分高血壓藥「短效型恐致腦梗塞」食藥署即起限縮適應症

快訊／總統辯論終喬定！　12月30日公視登場

爆高市政風處「監控候選人」　郭倍宏怒飆喊話賴清德：踹共

李禮仲／明揚停工大量資遣 政府除裁罰應協助企業重生

網PO積欠教師薪資3個月　雲林大成商工強調正常運作：將提告

LINE MOBILE超殺年末回饋　40萬點LINE POINTS讓你帶回家！

融融歷險記BEN挑戰《料理之王4》　一吃愛上香椿醬想打包帶出國

持續稽查液蛋採用國產蛋　桃市：即起開放學校午餐使用CAS液蛋

騎士對決逆向賓士！「嘲諷攻擊+1000」逼退

國際熱門新聞

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

爺爺死前自爆秘密　竟是懸案通緝犯

IG千萬網紅砸550萬　斷骨增高15cm

人妻為夫燒光存款病倒　婆婆對話讓她心碎

三星李在鎔逛市場被拍！他爆笑比噓：求保密

美大學槍擊「台灣教授」喪命　照片曝！王宏恩悼念

芬蘭研究揭：運動不會讓人變長壽

5女學生集體中邪！有人目擊鬼魂出現

即／日觀光巴士車禍！台灣旅客等10人送醫

太平洋島國萬那杜　規模7.1強震

東京迪士尼掀米妮裙子　影片炎上

才訂好婚宴場地　女看男友歌單發現外遇分手

19歲女友驗出懷孕　男友崩潰：我們沒做過

月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

更多熱門

相關新聞

美英外長會晤　重申確保台海和平穩定

美英外長會晤　重申確保台海和平穩定

美國國務卿布林肯今天與到訪的新任英國外交大臣卡麥隆會談。布林肯會後表示，兩人討論英美兩國在印太區域面臨的關鍵挑戰保持一致，這包括確保台海和平穩定，以及對抗中國的非市場行為。

女被比特犬撕咬「雙腿截肢」　警驚險擊斃3犬

女被比特犬撕咬「雙腿截肢」　警驚險擊斃3犬

即／日觀光巴士車禍！台灣旅客等10人送醫

即／日觀光巴士車禍！台灣旅客等10人送醫

韓AS-21「紅蜘蛛」步兵戰車出口澳洲

韓AS-21「紅蜘蛛」步兵戰車出口澳洲

女帶上膛手槍作MRI檢查　意外開槍自轟

女帶上膛手槍作MRI檢查　意外開槍自轟

關鍵字：

日韓要聞北美要聞國際軍武美國南韓

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

「台灣70萬內新車」只剩這6款

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

米砂「97萬YT頻道被刪了」！

彰化男果園綑女友　芭樂公主砍斷慘死　

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面