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花蓮兩潭自行車道禁行汽機車！科技執法+機巡　今年取締近4千件

▲▼花蓮警方派遣機巡員警複式巡視兩潭自行車道並取締違規。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼花蓮警方派遣機巡員警複式巡視兩潭自行車道並取締違規。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為讓鄉親及到訪旅客都能夠更安全更舒適暢遊兩潭自行車道，已在2020年8月17日起公告兩潭自行車道禁止汽機車進入，包括花蓮市北濱外環道上自行車道、吉安鄉濱海自行車道、光華河岸自行車道及木瓜溪畔休閒自行車道，除搶災搶險、公務車輛、步行及自行車外，其餘車輛禁止進入上開路段。

▲▼花蓮警方派遣機巡員警複式巡視兩潭自行車道並取締違規。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

為配合縣政府重要施政方針，花蓮縣警察局也在去年1月29日於兩潭自行車道12.33K（花蓮市北濱公園）、12.9K（花蓮市北濱公園外環道旁）、13.26K（南濱一號橋南濱抽水站旁）、16.61K（吉安海濱公園）等4處建置並啟用科技執法設備，倘有民眾違反縣府公告事項，將依違反道路交通管理處罰條例第60條2項2款「不遵守公路或警察機關，依第5條規定所發布命令」規定逕行蒐證舉發。

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▲▼花蓮警方派遣機巡員警複式巡視兩潭自行車道並取締違規。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

因應後疫情時代防疫措施解封，造訪花蓮縣旅客絡繹不絕，近日有鄉親反映常有外地旅客因不熟悉公告事項，而違規駛入兩潭自行車道情形，為回應鄉親訴求，花蓮縣警察局立即組成「護潭小隊」，由交通警察隊員警以騎乘「自行車」方式，與花蓮分局機巡員警複式巡視兩潭自行車道並取締違規，統計自今年1至11月攔停舉發違規共計58件，以補足科技執法設備未能涵蓋範圍。

▲▼花蓮警方派遣機巡員警複式巡視兩潭自行車道並取締違規。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警察局表示，除了以攔停方式舉發外，今年1至11月科技執法設備也舉發共計3,690件，其中以「花蓮市北濱公園外環道旁」路段2,298件最多，「南濱一號橋南濱抽水站旁」路段1,002件次之，未來會視實際情況、經費調配及民眾反應情形，滾動式檢討是否增加科技執法設備。

局長呂世明表示，花蓮縣轄「兩潭自行車道」主要串連了七星潭及鯉魚潭等熱門景點，沿途結合海堤美景、舊鐵道風情、田園鄉間小路，已成為全國自行車愛好者騎乘率最高的自行車道，另加上白鮑溪自行車道，連結總長可延伸達46公里，這是花蓮特有的亮點，將持續守護此一瑰寶，讓更多人體驗花蓮的美好！

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關鍵字：

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