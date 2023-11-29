人妻帶小王回家睡覺　被突襲只穿內褲瞎扯「他愛穿2件褲子」

記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子發現妻子在農曆新年期間與魏姓男子發生性行為，甚至趁他不在時直接在家幽會、同床共寢，結果被返家的他拍下影片存證，憤而決定提告求償35萬元。雖然張妻辯稱在影片中連續2次說了「我在穿褲子」，是被嚇到口誤，且魏男僅穿內褲與證述不同是因為「習慣穿2件褲子」，但並未獲得高雄地院法官採信，最終魏男被判應賠償18萬元。

▲張男抓包妻子與魏男同床共寢。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

張男在判決書中提到，和妻子是在2020年10月間結婚，今年1月起妻子因為工作關係與魏男開始聯繫，沒想到兩人竟在農曆新年期間發生性行為，今年3月4日甚至趁他不在家時，相約在家中幽會、同宿一房，結果被剛好返家的他抓包並錄影存證；更誇張的是，兩人被抓包之後，居然又相約一起去逛夜市，一逛就是4個小時，讓他無法諒解，憤而決定對魏男提告求償35萬元。

魏男則以書狀抗辯，強調自己與張妻是一般朋友，對張妻的婚姻及私人生活一概不瞭解，聊天內容都是以工作跟心情解悶為主，張男提出的都是不實指控，今年3月4日是張男突然衝來用手機亂拍攝，還限制他的人身自由，不但違法，也對他的身心造成極大傷害。

不過，法官檢視張男與張妻的對話內容，張男詢問，「妳只有過年有跟他做愛，昨天沒有？」張妻回答「對」，張男又追問，「所以他知不知道妳結婚？」張妻回答「他有猜到」；而在3月13日的對話中，張男質問，「3月12日妳跟他去見面，跟他去逛夜市，然後妳跟我講什麼？說妳一個人？然後逛了4個小時？然後妳說妳都很誠實」、「從1月開始帶回家10幾次發生關係」，張妻則辯解，「去夜市又沒有發生關係，跟以前又不一樣」、「結婚就不能有朋友嗎」。

張妻出庭時辯稱，「去夜市又沒有發生關係，跟以前又不一樣」這句話，是指丈夫不喜歡她帶朋友回家聊天，所以兩人就在外面聊天，當下之所以沒有反駁是否與魏男發生性行為，是因為丈夫斷章取義，她澄清過，丈夫都不信，講到後來就不想反駁了。

但法官認為，一般人受到關於自己清白的指控，如果非屬實，通常會加以反駁並告誡不得再誹謗，張妻不但沒有明確反駁，甚至為了表示逛夜市當天沒有發生性行為，而說出「去夜市又沒有發生關係，跟以前又不一樣」，後續所辯也只著重在討論應該於何處跟朋友聊天，而非反駁「發生關係」，更加顯示逛夜市之前，兩人曾發生性行為，因此認為她的辯詞避重就輕。

同宿一房的部分，法官當庭播放證據影片，張男律師詢問張妻為何要在影片中連說2次「我在穿褲子」，且同樣連續2次提到在跟魏男睡覺，這明顯與張妻聲稱兩人在房中聊天的情況不符；此外，張妻描述魏男當天是穿長袖配短褲，影片中卻是穿著內褲，之後才套上長褲，顯然也與張妻的說詞不符。

對此，張妻辯稱，她的意思是兩人都有穿褲子，「我說我跟魏男在睡覺是因為張男突然衝進來，害我嚇到口誤。影片中魏男所穿的是短褲，他習慣穿2件，長褲裡面再加1件短褲。」不過，法官認為，張妻的說詞明顯違背常情，魏男習慣在長褲裡面再加穿短褲，與國人的穿著習慣大不相同，所以不採信這部分的說詞。

最終，法官表示，魏男在明知張妻已婚的情況之下，先是在農曆新年期間相約發生性行為，後來又同床共寢，依照一般通念，這2件事情已經足以破壞夫妻婚姻關係，確實侵害到張男的配偶權且情節重大，最終判他應賠償張男18萬元，全案仍可上訴。