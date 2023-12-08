廬山黑熊7月破壞蜂箱嗑完蜂蜜未再現蹤　苦主配合監測獲林保署表揚

▲廬山黑熊7月間侵入部落破壞蜂箱嗑蜂蜜。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣仁愛鄉廬山部落於今年7月18日，發生台灣黑熊入侵破壞蜂農的蜂箱情形，林業保育署南投分署獲報後，立即採取多項防熊措施並架設自動相機，迄今黑熊未再回訪；南投分署為感謝蜂農積極配合，除補償蜂蜜損失、協助修復蜂箱，也獎勵配合防熊與監測的居民。

「賽德克族春陽、精英、都達及德鹿谷四村」原住民族地區資源共同管理會會議於6日召開，南投分署在會中表揚遭黑熊「光顧」的蜂農林國華，並頒發配合架設自動相機期滿3個月的獎勵金（架設期間自7月20日迄今）以及獎座；另一位居民林國益則於7月27日通報：7月26日於廬山地區有目擊到黑熊，南投分署初判與破壞蜂箱的黑熊應為同一隻，也於共管會上致贈獎品，以感謝其通報資訊。

南投分署表示，今年4月份與賽德克族四村（仁愛鄉春陽、精英、都達、德鹿谷）共同成立自然資源共同管理會，致力於原民山林傳統智慧文化傳承，以及對森林經營和生態保育的努力；因7月份在廬山地區有黑熊入侵通報，這次會議也將黑熊的保育議題加入，期望透過部落族人宣導黑熊保育的觀念，加強在地的巡守，不僅能保護黑熊，也能預防人熊衝突的發生，創造人熊和平共存的山林環境。

▲▼廬山部落居民於賽德克族四村共管會上獲頒黑熊生態給付獎勵和通報表揚。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署提醒，民眾若發現黑熊蹤跡或受困陷阱，請撥打南投縣政府1999、林業保育署24小時通報專線0800-000-930（您您您救山林）或鄰近工作站，政府會快速因應或救援；另山區活動請攜帶防熊裝備，如熊鈴等能發出聲響的物品，若巧遇黑熊請保持鎮靜、切勿尖叫奔跑，以緩步後退方式遠離即可，同時落實無痕山林，妥善存放食物，廚餘及廢棄物請全部帶下山。