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17直播主直擊鋼鐵人球員休息室「喊好香」！揪王律翔、張伯維PK被慘電

▲17直播主直衝鳳山體育館，挑戰高雄17直播鋼鐵人球員！（影／即新聞）

生活中心／綜合報導

平常總是在場邊看球，對於籃球員的印象都是他們認真追球、搶籃板、投3分或灌籃的模樣，偶爾也想看看他們私下最接地氣的真實面貌嗎？沒問題，這個願望就由17直播主幫大家實現！最近，曾發行《幸福就好》單曲的開朗「阿鈞AGin」以及活潑可愛的「小默」，特別在「高雄17直播鋼鐵人」的球員休息日，帶大家直擊球員們沒有比賽的時候，都在主場館鳳山體育館做什麼？

不只球迷對球員休息室很好奇，阿鈞和小默第一站也是直衝這裡！以木質調點綴的空間，看起來沒有想像中冰冷，還多了一股成熟男子的質感和韻味。也很喜歡籃球的阿鈞介紹，平常球員就會在這裡討論戰術，或是換衣服。聽到「換衣服」3個字，小默馬上用力吸氣，「難怪，這裡的空氣真的特別香！」眼尖的她還嗅到有「防守大鎖」之稱的明星球員王律翔的衣櫃，直呼「我直接被吸引來了。」

迷妹小默開始對阿鈞細數王律翔的優點，「我跟你說，高雄17直播鋼鐵人我最喜歡的就是律翔了！因為他長得又帥，然後呢，三分球又超準、防守又強。再來去年團隊助攻可以那麼多，就是因為律翔投進去的！」沒想到高大帥氣的王律翔就這樣突然現身在鏡頭前，一同現身的還有前鋒張伯維，指著小默質疑，「妳確定剛剛（王律翔的衣櫃）聞到的不是汗臭味！？」讓現場整個大驚喜又大爆笑！

▲▼17直播,鋼鐵人,高雄,鳳山,王律翔,張伯維。（圖／截取自即新聞影片）

▲17直播主阿鈞（右一）和小默（右二）帶大家直擊高雄17直播鋼鐵人的球員休息室，巧遇明星球員張伯維、王律翔！（圖／截取自即新聞影片，下同）

原來除了固定的下午團練，王律翔和張伯維也會相約早上來主場加強運球、體能的自主訓練，果然敬業又有滿滿的拚勁！逮到和明星球員面對面的機會，阿鈞和小默有一堆問題想求問，結果阿鈞哪壺不開提哪壺，立刻以自己在直播上時常會碰到鍵盤俠或有個性的網友為例，「如果是你們，你們會有什麼樣的應對？」不久前才和球迷起衝突的張伯維也大膽接哏，「像我的部分大概就是很直接的回覆吧，帶點F字頭的……」最高級的自嘲讓直播主都笑了，立刻拉近彼此距離！王律翔也認真道，「如果他們講的有道理，我當然就是盡可能去增進自己。如果只是純粹在嗆聲，那我覺得就看看就好，要學會調整自己的心態。」這番剖析也讓兩位直播主相當認同。

▲▼17直播,鋼鐵人,高雄,鳳山,王律翔,張伯維。（圖／截取自即新聞影片）

難得來到主場，阿鈞也提出想帶著螢幕前觀眾一起參與球員訓練的請求，獲得球團允許後，他們也秒決定把自主訓練當成PK賽來對戰，訓練項目分別是「邊對邊折返跑」、「投籃比賽」以及「2對2對抗賽」。人高馬大的王律翔和張伯維還為了配合阿鈞和小默降低標準，「邊線折返跑，我們訓練都是30秒要跑9趟，但是為了配合你們30秒跑5趟就好」、「投籃訓練的規則是男生投3分線，女生就投2分線」、「2對2比賽我們配合你們，就用一隻手跟你們打」讓阿鈞、小默趕緊鞠躬表示「謝謝，謝謝！」笑翻眾人。

▲▼17直播,鋼鐵人,高雄,鳳山,王律翔,張伯維。（圖／截取自即新聞影片）

▲▼17直播,鋼鐵人,高雄,鳳山,王律翔,張伯維。（圖／截取自即新聞影片）

▲▼17直播,鋼鐵人,高雄,鳳山,王律翔,張伯維。（圖／截取自即新聞影片）

「不行，我快沒力了！沒想到球員生活那麼累，我還是乖乖在家開直播就好！」比賽結束後，被電慘的小默投降般直呼王律翔和張伯維真的太厲害了，「看他們兩個臉不紅氣不喘的，我問他們說：『你們怎麼都不會累？』，他們竟然說：『蛤我們沒有動啊！』」反差之大，讓現場眾人也紛紛投以崇拜的目光。

▲▼17直播,鋼鐵人,高雄,鳳山,王律翔,張伯維。（圖／截取自即新聞影片）

在鳳山體育館「亂入」高雄17直播鋼鐵人的訓練後，兩位直播主奮力的精神感染了張伯維，也讓他忍不住感性告白，「真的感謝球團、高雄市政府還有17直播的贊助，給我們這麼完整的場地跟設備，讓我們每天專心把比賽準備好就好。」對於球員辛苦也相當感同身受的阿鈞，則代替粉絲說了大家想說的話，「也要謝謝你們自己！沒有你們的堅持努力，就不會有這些那麼好看的賽事。」

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