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快訊／三峽電路板工廠大火...工人跳樓扭傷　消防員遭鹽酸嗆傷送醫

▲三峽電路板工廠頂樓起火，2名警消不慎吸入化學濃煙嗆傷。（圖／民眾提供）

▲三峽電路板工廠頂樓起火，疑似工人進行電焊時不慎引燃。（圖／民眾提供）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區今天（7日）下午3時許，傳出電子工廠火警。警消抵達介壽路現場發現是3層樓RC建築的電路板工廠，起火處為頂樓4樓鐵皮加蓋，內部囤放許多鹽酸，工廠員工已經全部逃出。消防人員立即佈水線搶救，2消防員撲滅火勢時，疑因吸入過多含有鹽酸的空氣，立即送往醫院急救。

據了解，現場為PC電路板工廠，4樓頂樓作為開放式儲藏空間，預估囤放將近1噸用來清洗電路板的鹽酸。當時工廠正在進行整修，由外包廠商負責修繕，廠商工人在電焊，不慎點燃周邊易燃物品，瞬間引燃火勢，工人立即從屋頂跳下逃生，不慎扭傷腳踝，救護人員先將其包紮後，送往醫院治療。

▲三峽電路板工廠頂樓起火，2名警消不慎吸入化學濃煙嗆傷。（圖／民眾提供）

▲現場囤放許多鹽酸，2名警消不慎吸入化學濃煙嗆傷。（圖／民眾提供）

另有2名警消在搶救時，不慎吸入過多鹽酸揮發氣味，感到身體不適，預防性送往醫院觀察，現場燃燒面積約40坪。新北市政府消防局第五大隊長鍾世銘表示，發生火警的時候民眾不要圍觀，另外，請依循現場消防同仁廣播通知，如有腐蝕性氣體，請關閉門窗並位於上風處，不要在外逗留，以免影響呼吸道健康。

▲三峽電路板工廠頂樓起火，2名警消不慎吸入化學濃煙嗆傷。（圖／民眾提供）

▲施工電焊工人發現起火，急忙跳樓逃生不慎扭傷腳踝。（圖／民眾提供）

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