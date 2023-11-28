除濕機運轉突自燃狂燒！快確認家中廠牌型號…54款不符安檢

▲三峽區發生除濕機自燃，快檢查家中除濕機是否在經濟部公告的54款停用機型名單中。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區一處社區住戶發生火警，消防人員獲報趕到現場，住戶已經自行用滅火器撲滅，物品整個燒焦熔毀，經確認才知是除濕機起火自燃，住戶表示除濕機買了8年，平常使用無異狀，不知為何運轉到一半突然起火，新北消防局表示，要到經濟部標檢局查看並注意廠牌型號是否符合安檢規定，已公告54款要召回。

由於台灣冬天濕冷，民眾大多會使用除濕機進行除濕，23日新北市消防局接獲報案，指稱三峽區國慶街北大特區一處社區住戶發生火警，火災警報聲瞬間大作，住戶驚恐報警，經消防人員到場找到起火處，起火點已被住戶自行用滅火器撲滅，但燃燒物品已經燒焦熔毀，一時難以辨識。

經與住戶確認，才知是一台除濕機，住戶表示，這台除濕機已經購置8年左右，平常使用上無異常，今天使用進行房間除濕，不知為何自燃起火燃燒，幸好火警並沒有延燒，詳細起火原因待警方鑑識人員調查。

新北市消防局第五大隊表示，依據「經濟部標檢局商品安全資訊網首頁」有公告列出需召回的除濕機廠牌、型號及產製期間，請利用時間檢視家中目前所用的除濕機，如在54款廠牌型號名單中，請立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線，辦理檢修更換控制機板等，避免繼續使用引發火災。