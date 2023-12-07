改善中風生活品質！嚴重者能站立　新藥思益優朝上市前進

▲▼台灣醫療科技展花蓮慈院展位吸引許多腦中風病友家屬諮詢相關訊息，在專家講座中更是座無虛席。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院與國璽幹細胞公司在2023台灣醫療科技展專家講座中，分享「脂肪幹細胞應用於疾病治療—以慢性腦中風幹細胞新藥思益優為例」第二期臨床試驗成果，花蓮慈院表示，有受試者進步到能夠站立，在獲得了初步的療效證據後，將往上市的目標開發前進。

林欣榮院長指出，受試者經6個月的追蹤，有人巴氏量表從嚴重依賴進步到中度依賴、美國國家衛生研究院腦中風量表（NIHSS）評分大幅改善至輕度，也有受試者進步到能站立。國璽幹細胞公司研發總經理林珀丞也指出，在獲得了初步的療效證據後，此藥物會持續往上市的目標開發前進。

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花蓮慈院積極投入各種細胞治療開發，自2017年受國璽幹細胞公司委託「以自體脂肪幹細胞（ADSC）腦部移植治療陳舊性腦中風」，針對腦中風病人接受自體分離純化及放大培養出脂肪幹細胞 （ADSC），利用腦部立體定位技術將幹細胞植入中風病灶，第一期臨床試驗研究證明了安全性及有效性，並改善了患者的活動能力，試驗結果也已刊登在醫學期刊上。

團隊隨即在2019年收案展開第二期的人體臨床試驗，主要召募年齡介於45至85歲，中風超過6個月以上之受試者，評估慢性中風病人注射思益優（GXNPC1）後的療效及安全性，試驗結果顯示不僅沒有嚴重不良事件發生，於高劑量組中病人的NIHSS分數，評分於第2週即可平均進步1.2分，並且可以持續改善至第24週平均進步達到2.7分，且其中有89%的病患皆顯示治療後神經功能有所改善。

▲花蓮慈院林欣榮院長（左二）與國璽幹細胞公司研發總經理林珀丞（中）合影。

林欣榮院長指出，受試者中有一位73歲，中風兩次，且最近一次中風已超過一年半，在巴氏量表（Barthel Index）評分中屬嚴重依賴，在NIHSS評分屬於中重度，以幹細胞新藥思益優注射到病人中風病灶後，6個月的持續追蹤下，病人的巴氏量表進步到中度依賴、NIHSS評分大幅度改善至輕度，且受試者進步到能站立，還能照顧自己不依靠他人協助。期待未來進入第三期臨床試驗時，能幫助更多的病人，讓他們活得有尊嚴。

林珀丞總經理指出，從臨床試驗結果，發現受試者在半年內都有很長足的進步，大大鼓勵團隊，繼續往下一階段臨床試驗邁進，而下階段的臨床試驗目前正規畫中，預計會擴大收案的人數，廣納慢性腦中風的患者，以證實幹細胞新藥思益優對神經功能的改善效果。

林珀丞總經理也說，思益優（GXNPC1）目前已經有完整的專利布局，包括亞洲及美洲各國，同時GXNPC1也獲得國家藥物科技研究發展獎、台北生技獎以及國家新創獎等殊榮，是備受關注的新藥。

國璽幹細胞公司在台灣醫療科技展花蓮慈院展位，吸引許多腦中風病友家屬諮詢相關臨床試驗及治療訊息；在12月2日的專家講座中，更是座無虛席，吸引許多專家及關心慢性腦中風議題的民眾到場聆聽。