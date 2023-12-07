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IG、FB跨平台聊天將取消！　官方公告五大影響

▲instagram。（圖／IG）

▲instagram。（圖／IG）

記者陳俐穎／綜合報導

過去Meta一直想要整合旗下平台的訊息功能，希望將臉書與Instagram的訊息能夠互通，不需要切換軟體就能夠互通傳訊息，不過先前就傳出此項功能將被取消，而官方也發布公告指出，自2023年12月中旬起訊息互通功能將取消。

目前根據Instagram官方發布的公告指出，訊息互通功能將在12月中旬起取消，無法跨應用程式進行聊天，也代表無法在 Instagram 上與 Facebook 帳號開始新的對話或通話。

官方公告改變後的影響：

1.無法在 Instagram 上與 Facebook 帳號開始新的對話或通話。

2.與 Facebook 帳號的任何現有 Instagram 聊天室將變更為唯讀模式，即使這些 Facebook 帳號已從聊天室中移除也一樣。這代表使用 Instagram 帳號的用戶無法在這些聊天室中傳送新訊息。

3.Facebook 帳號將無法查看Instagram用戶上線狀態或是否已查看訊息。

4.與 Facebook 帳號的任何現有聊天室並不會移至 Facebook 或 Messenger 上的收件匣。

5.若要繼續與 Facebook 帳號對話，可以使用自己的 Facebook帳號在 Messenger 或 Facebook 上展開新的聊天室。

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