iPhone SE4電池細節曝光　容量比前代大幅增加

▲iPhone SE4電池容量曝光。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒 MacRumors 報道，蘋果第四代 iPhone SE 目前正在進行電池測試，而報導中也曝光電池的詳細訊息。電池容量上增加了1250 mAh，預計將延長待機時間。

iPhone SE 4 的裝置識別碼為 D59，預計將使用與標準版 iPhone 14 完全相同的電池。新機的部分組裝原型機已經配備型號為A2863 的鋰離子電池，蘋果過去已經在iPhone 14 上使用過這款電池，內部設計文件也證實了這項變更。

與目前的iPhone SE 3 相比，iPhone SE 4 電池本身的容量將有所提升：

iPhone SE 3：2018 mAh

iPhone 14（A2863）： 3279 mAh

與第三代iPhone SE 使用的電池相比，A2863 電池的容量增加了1250 mAh，這應該會延長新機的續航時間。

據稱，蘋果已經為iPhone 16 Pro 開發更強散熱能力的全新電池，而第四代iPhone SE 將繼續使用現有零件，以降低成本。為iPhone SE 4 開發新零件會為蘋果帶來額外的研發成本，因此使用現有電池將有助於保持該設備相對於其他iPhone 機型的可負擔性。

在其他相關升級方面，第四代iPhone SE 將採用基於iPhone 14 的全新設計，並將配備Action 按鍵和USB-C 介面。