評級展望被降至「負面」　澳門不認同：與內地緊密聯繫是強大支撐

▲澳門博弈產業在疫情後迅速復甦。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

國際信評機構穆迪（Moody's）接連將中國大陸、香港、澳門的信用評級（Credit rating）展望降至「負面」。對此，澳門政府6日晚間回應，澳門政府沒有任何債務負擔，財政收支及金融狀況也十分穩健，不認同穆迪的決定，「澳門與中國內地經濟緊密聯繫，為澳門的長遠發展提供強大的支撐。」

澳門政府提到，他們在經濟調整期仍堅守審慎的財政管理，充裕的財政和外匯儲備，讓澳門特區應對及抵禦外圍風險的能力較強，「特區政府並無任何債務負擔，公共財政、對外收支狀況及金融狀況十分穩健，銀行的資產素質及資本水平保持良好。」

澳門政府表示，隨著澳門與鄰近地區和世界各地全面恢復人員往來，加上旅遊業接待能力逐漸恢復常態，外部需求回升帶動澳門經濟穩步復甦，2023年首三季澳門本地生產總值按年實質增長77.7%。

澳門政府說，同時，特區政府將延續一系列旅遊推廣和宣導活動，加上博彩承批公司有序推進非博彩項目的投資計劃，有效提高澳門的國際競爭力，豐富澳門作為世界旅遊休閒中心的內涵。

澳門政府提到，今年11月初特區政府發佈了《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃（2024-2028年）》正式文本，明確了1+4適度多元的發展策略，以綜合旅遊休閒業，加上大健康、現代金融、高新技術，以及會展商貿和文化體育等四大重點產業，優化澳門產業結構，將為澳門經濟注入新動能，從而實現可持續的增長。

澳門政府強調，澳門與中國內地經濟緊密聯繫，為澳門的長遠發展提供強大的支撐，「當前全球經濟面對多重不確定性的複雜挑戰，內地經濟在2023年首三季的實質增長仍達5.2%，將為澳門的外部需求帶來正面影響。」