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中國債信評等遭穆迪調降　央視：經濟持續恢復向好！

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

信評機構穆迪（Moody's）不看好中國大陸經濟，將中國主權債信評等展望調降至「負向」。對此，中國財政部積極解釋，強調經濟「持續向好」，中國官媒《央視》6日也發出報導，稱截至10月底，共有上千家境外機構進入中國債券市場投資。

《央視》報導提到，近期，境外機構的淨買入與增持債券呈現逐月明顯增加趨勢，境外機構已連續9個月淨買進中國的債券，自 2023年以來累計淨買進近1兆元（人民幣），10月外資淨買進量已超過2000億元；第三季以來，境外機構持債量維持快速成長，其中10月增持近400億元，預估11月增持量可望達2500億元。

報導強調，今年以來，中國經濟持續恢復向好，高品質發展穩步推進，尤其是三季以來，一系列政策效應逐步顯現，經濟內生動力不斷增強，回升向好的態勢更趨明顯，相應的，人民幣債券的投資價值與避險屬性更為凸顯，中國債券市場展現了較強的投資吸引力。

▲海南貨貿進出口總值單個自然年首超千億元人民幣。（圖／CFP）

報導中也公布了一份數據，截至2023年10月末，共有1110家境外機構進入中國債券市場投資，自2017年以來平均每年新增至市約100家。已入市的境外機構涵蓋了70多個國家和地區，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本、新加坡、澳洲等主要已開發國家。境外機構持有中國債券總量3.3兆元人民幣，較2017年末成長了近200%。

報導提到，各類型的境外投資者均積極參與中國債券市場投資，其中，境外主權類機構等中長期投資者長期看好中國債券市場，持債量佔比達七成；全球前百大資產管理機構中，已有約90家進入中國債券市場投資。

報導並強調，自2019年以來，中國債券先後被納入彭博巴克萊、摩根大通、富時羅素三大國際債券指數，為我國債市引入了數千億美元的追蹤指數資金，「目前，中國債券在摩根大通全球新興市場政府債券指數（GBI-EM）已達到國別最大權重，在彭博巴克萊全球綜合指數（BBGA）、富時世界國債指數（WGBI）中的權重均超過納入時的預期權重，充分反映了全球投資者對於我國經濟長期向好、金融市場持續擴大開放以及持有人民幣資產的信心。」

中國大陸財政部5日表示，穆迪做出調降中國主權信用評等展望的決定，他們對此感到失望，「今年以來，面對複雜嚴峻的國際情勢，在全球經濟復甦勢頭不穩、動能減弱的背景下，中國宏觀經濟持續恢復向好。」

財政部強調，事實表明，中國經濟正在轉向高品質發展，中國經濟成長新動能正在發揮作用，中國有能力持續深化改革、應對風險挑戰，「穆迪對中國經濟成長前景、財政可持續性等方面的擔憂，是沒有必要的。」

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