信評遭調降　陸官媒開批穆迪：3大誤判「喪失專業性」

▲人民幣。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

國際信用評等機構穆迪（Moody's）5日將中國主權信用評等展望下調至「負面」。中國大陸官媒《央視》旗下「玉淵譚天」6日發文表示，穆迪此次有3大誤判，包含對新興市場國家較嚴苛、對中國經濟增長潛力錯誤悲觀，以及對中國政府債務壓力的錯估，「市場機構一個錯判，不會對中國經濟造成太大影響，但會讓一家機構喪失其專業性。」

「玉淵譚天」在文中提到，長久以來，穆迪、標普和惠譽三大國際信用評等機構對新興市場國家較為嚴苛，給予的信用評等往往較低，與之形成對比的，是評級機構對已開發經濟體，會「另眼相看」，這其中，比較明顯的就是穆迪。

「玉淵譚天」表示，在美國背負巨額的財政赤字且國內政治極化加劇的大背景下，穆迪仍將美國主權信用評級維持在最高級Aaa，是三大評級機構中唯一維持對美國政府最高評級的機構。

「玉淵譚天」指出，2008年金融危機前，穆迪等信用評等機構曾連續多年將絕大多數房貸抵押債券評為最高級，當雷曼兄弟申請破產保護，金融危機的苗頭無法遮掩時，它們「補救」的辦法是迅速下調其評級，令投資者大為恐慌。

「玉淵譚天」提到，穆迪對中國中長期經濟成長潛力的判斷也明顯偏悲觀，今年1至9月，外國投資者在華投資新設外資企業37814家，較去年同期成長32.4%，「不知道穆迪在做對中國經濟前景的預測與判斷時，是否有看到這些數，又是否思考了這些數字背後代表著什麼。」

「玉淵譚天」說，對地方債務問題的擔憂是穆迪此次調降中國主權信用評等展望的重要考量，「但事實，真的是這樣的嗎？以統計局公布的2022年GDP初步核算數121.02兆元計算，全國政府法定負債比率為50.4%，低於國際通行的60%警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家。」

「玉淵譚天」指出，穆迪其實也意識到了自己這種「擔憂」背後的不成立，報告中就提到「中國有足夠的財力和資源來有序過渡」，但又暗戳戳帶了一句「政策的有效性正在接受考驗」。

「玉淵譚天」認為，表面上看，是穆迪錯誤估計中國政府的債務壓力，實際上，是對中國政策有效性的質疑，「這是部分西方媒體慣用的套路。」

最後，「玉淵譚天」強調，作為知名的評級機構，穆迪應該了解中國經濟，更應該讀懂中國經濟，「畢竟，市場機構一個錯誤的判斷，不會對中國經濟造成太大影響，但會讓一家機構喪失其專業性。」