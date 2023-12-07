若五月天鑑定為「真唱」檢舉者要負責嗎？　律師這樣回

▲五月天遭疑假唱風波一事，已從事件爆發當天熱議至今。（圖／翻攝自微博／相信音樂Bin-music）

記者廖翊慈／綜合報導

上海市文旅局執法總隊4日表示，要求五月天主辦單位配合調查假唱一事。自此之後，相關鑑定話題在陸網上熱議不斷，有人就提出「若最終結果鑑定是真唱，檢舉者要負法律責任嗎？」河南澤槿律師事務所主任付建認為，「任何損害他人權益的行為都應受到法律制裁。」

據《頂端新聞》報導，如果官方調查結果出來後，五月天為真唱，那麼舉報者和發布鑑定影片者是否要承擔相應的法律責任？當然前提是，鑑定的影片未經捏造或竄改。大滄海律師事務所鄭州分所吳洪太律師認為，「這個問題歸根究底是公眾人物名譽權的保護問題。」

▲相信音樂官方微博4日聲明，五月天演出中不存在假唱行為。（圖／翻攝自微博／相信音樂Bin-music）

吳律師認為，如果鑑定影片中使用的演唱會原聲是真實的，無論官方鑑定是否存在假唱，「影片發布者都不應承擔民事責任或刑事責任，因為藝人作為公眾人物，其名譽權不同於一般公民，需要加以一定的限制，公眾人物應接受公眾監督，也應容忍社會上的一些苛評。」

不過，河南澤槿律師事務所主任付建則表示，「根據中國《民法典》的相關規定，無論是藝人還是普通公民，都享有名譽權和隱私權等合法權益，任何損害他人權益的行為都應受到法律制裁。」

付律師強調，如果五月天是真唱，「經紀公司可以向舉報者和發布鑑定影片者追責，因為舉報者傳播的不實消息，對五月天及經紀公司的名譽造成了損害，經紀公司可以採取法律手段來維護藝人的權益，但經紀公司要承擔相應的證明責任。」