孝女為探病父車騎半路沒油！向路人借錢不斷被拒　暖警出手了

▲新北女騎士在警方幫助下順利將機車啟動。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北一名53歲馬姓女子上月28日晚間得知，91歲父親突因病住院，她沒帶錢包、騎車衝出家門，到蘆洲時發現機車沒油被迫停下，由於沒帶錢包，她只好硬著頭皮向人借錢，一路卻沒人理她，無奈的馬女蹲地哭泣驚動到民眾報案，警方獲報後協助她加油，還買食物讓她果腹，後來馬女擦乾眼淚順利騎車到醫院探視父親。

馬女11月28日晚間9時許，突得知91歲老父因心臟積水住院，她匆忙到連錢包都沒帶，就騎車衝出家門要前往林口長庚醫院探視病父。未料，機車汽油見底，騎到蘆洲區中原路時，車子因為沒油而熄火，再也發不動，她只好硬著頭皮向路人借錢加油卻沒人理她，她只好牽著車前行，越想越無奈的她最後蹲在巷內哭泣。

蘆洲警方獲報，中原路女子沿路向人討錢，員警到報案地點後，卻不見人影，警方只好沿途尋找，後來在長安巷內發現蹲地哭泣的馬女上前關心。

▲▼ 女騎士機車沒油，騎到蘆洲向路人借錢不斷被拒絕，警方獲報出手相救。（圖／記者戴上容翻攝）

警方了解事情緣由後，相當同情馬女，將她帶回派出所休息，並提供泡麵讓她果腹休息，最後買了100元寶特瓶的汽油加到馬女機車中，馬女車子有油後，擦乾眼淚，趕緊向警方道謝，騎車到醫院探視父親。

▲警方將汽油加入機車中。（圖／記者戴上容翻攝）