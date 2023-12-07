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傳統小吃店聘僱移工非法工作　最高罰75萬元店家哀嚎賺不夠賠

▲台南市警五分局在轄內一家傳統小吃店，查獲2名越南籍移工，店家因違反就業服務法最重可罰75萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警五分局在轄內一家傳統小吃店，查獲2名越南籍移工，店家因違反就業服務法最重可罰75萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲末年關將近，台南市警五分局轄內一家傳統小吃店因接了大量訂單，導致人手不足，店家竟鋌而走險非法聘僱2名越南籍移工，利用凌晨時段至店內幫忙從事備料、包裝及清潔等工作，經遭市警五分局查獲，因違反就業服務法最重可罰75萬元，讓店家當場無奈哀嚎「賺的都不夠賠」！

市警五分局日前接獲民眾報案，轄內一處民宅凌晨常有越南籍移工進出，影響周邊住宅安寧甚鉅，鄰居不堪其擾，派員選定清晨拂曉出擊前往查緝，果不其然一舉查獲2名來台工作的越南籍移工非法工作。只見移工們個個手腳俐落，駕輕就熟的於店內來回穿梭。據越南籍移工表示，因家鄉也有類似傳統美食，所以操作起來特別得心應手。

▲台南市警五分局在轄內一家傳統小吃店，查獲2名越南籍移工，店家因違反就業服務法最重可罰75萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

店家負責人向警方表示，每年歲末年終是店內收入的旺季，接了大量訂單卻人手不足，才會鋌而走險，且得知自己《違反就業服務法》恐面臨15萬至75萬元罰鍰後，也與移工們相擁而泣，直呼「賺的都不夠賠」。

警方調查，20歲跟22歲的移工是別家工廠的合法移工，但於下班時間到位於台南市成功路1家碗粿店「非法加班」。
負責人、移工等３人製作筆錄後，函送勞工局裁罰。


市警五分局長陳宇桓呼籲，為保障國人合法工作權益提醒民眾切勿以身試法，貪一時之便而聘僱移工從事非法工作，千萬不要心存僥倖，不然恐得不償失，更呼籲民眾，人人應本「警民合作」之精神，多加留意周遭，遇有可疑人、事、物，隨時向警方提出檢舉，以利警方立即派員查處防制，共同為維護良好治安環境盡一份心力，營造優質的居住環境！

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