　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟遭臉書「抄家」！被判定是兒童色情　上百則標記文章蒸發

▲▼台中市第二選區立委補選，民進黨籍立委參選人林靜儀最後擊敗競爭對手顏寬恆，贏得補選。在結果底定後，林靜怡在競選團隊林佳龍、蔡其昌、陳柏惟等人的陪同下上台發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲前立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

前立委陳柏惟今（27日）在臉書發文指出，過去幾天有標記他粉專的文章大量被刪，不論是圖文影音、留言、分享或他人帳號都無一倖免，原因是「粉專名稱違反守則」，但弔詭的是，臉書客服卻未說明違反事項，也不予更改粉專名稱，讓陳柏惟痛批「感覺被關在名叫言論自由的籠子裡」。對此，政治工作者周軒也說明了可能原因。

陳柏惟今發文指出，這幾天臉書突然大量刪除有標記他粉專的文章，除了圖文影音，甚至留言、分享、他人帳號都被刪，「以前看過某人被祖，沒看過整個帳號變過濾字詞的。」為此，陳柏惟寄信向臉書反映，不料刪除的文章卻從20篇直接變成了200篇。

▲陳柏惟表示，粉專遭臉書認定「違反社群守則」，大量標記該粉專的文章都被刪除。（圖／翻攝自Facebook／3Qi.tw 陳柏惟）

▲陳柏惟表示，粉專遭臉書認定「違反社群守則」，大量標記該粉專的文章都被刪除。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）

陳柏惟質疑，臉書客服聲稱該粉專名稱違反守則，但未解釋具體說明違反哪一點，就連他想更改名稱都不被批准，讓他感嘆「所以現在的狀況變成，你們不能標記我，不能回覆我的留言，打開留言被隱藏九成，他人文章留言看起來沒人回覆，只能看到我在這邊唱獨角戲。我這帳號跟死了不是差不多意思？」

對此，周軒在臉書說明，針對最近提到陳柏惟關鍵字文章被臉書下架的問題，「看起來是因為這個網址出現了問題，連防火牆廠商cloudflare都判定這個網站是child porn（兒童色情片）」，目前臉書母公司Meta已經在調查中，也去聯絡陳柏惟了，「再一次感謝數位部的協助。」

ET快訊
快訊／台泥砸266億投資土耳其、葡萄牙　搶進低碳水泥市場
邱澤巴黎街頭甜蜜牽手許瑋甯　「二度蜜月」被野生捕捉
員警巡邏見「乾淨白髮婦」在拾荒　警盤查得知真相暖哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭質疑針對趙少康…NCC晚間聲明將函請中廣說明是否違反廣電法

賴蕭配登記別上「Q版貓狗胸章」粉絲狂敲碗　28日上架募款

葉元之嘆雨天「害頭髮塌了」！釣出韓國瑜1句安慰：有頭髮就很好了

陳柏惟遭臉書「抄家」！被判定是兒童色情　上百則標記文章蒸發

一張IG截圖指控市長喝酒　網友打臉議員：我朋友只是長得像高虹安

公視董事徐瑞希列民眾黨不分區惹議　本人回應：預計周四正式回覆

挺郭派轉向？　前立委盧嘉辰為「昔對手」吳琪銘站台

快訊／林昶佐宣布加入民進黨　推薦人是賴清德

陳其邁裝「黃捷擋泥板」合體本人騎車　網狂敲碗快出市長版

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

露營老手帳篷炭火取暖釀悲　家屬相驗：臉書才開心出遊

帳篷內炭火取暖！媽中毒亡　雙胞胎姊妹送醫仍不知母喪命

遭質疑針對趙少康…NCC晚間聲明將函請中廣說明是否違反廣電法

賴蕭配登記別上「Q版貓狗胸章」粉絲狂敲碗　28日上架募款

葉元之嘆雨天「害頭髮塌了」！釣出韓國瑜1句安慰：有頭髮就很好了

陳柏惟遭臉書「抄家」！被判定是兒童色情　上百則標記文章蒸發

一張IG截圖指控市長喝酒　網友打臉議員：我朋友只是長得像高虹安

公視董事徐瑞希列民眾黨不分區惹議　本人回應：預計周四正式回覆

挺郭派轉向？　前立委盧嘉辰為「昔對手」吳琪銘站台

快訊／林昶佐宣布加入民進黨　推薦人是賴清德

陳其邁裝「黃捷擋泥板」合體本人騎車　網狂敲碗快出市長版

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

曾把特斯拉逼到道歉！陸女鬧車展「遭求償2200萬」　法院判陪8千8

國際權威字典公布「2023年度代表字」　打敗X、EGOT

全球只剩不到80頭　蘇門答臘犀牛寶寶印尼誕生

買丹丹漢堡送濾網？他見杯底「神秘鐵塊」傻眼　眾人笑：比飲料貴

LINE母公司40萬筆個資外洩　數位部要求提出「補償方案」

網紅收集19人「150cc嘉明」製作洨蛋糕　直播吃光爽喊：太滿足了

今年韓影救世主！《首爾之春》破影史紀錄「6天觀影人次破200萬」

《葬送的芙莉蓮》呵笑新迷因　「所謂男人，送OO就會開心」自由填空

貓姐揪娃「碰瓷練習」 手把手教學萌翻奴才

政治熱門新聞

陳柏惟遭臉書「抄家」！被判定是兒童色情

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

賴蕭配貓狗胸章粉絲狂敲碗　28日上架

葉元之嘆雨天害頭髮塌了！釣出韓國瑜1句神回

遭質疑針對趙少康…NCC晚間聲明

林昶佐宣布加入民進黨

一張IG截圖指控市長喝酒　網友打臉議員：我朋友只是長得像高虹安

預言2024三腳督輸贏1到2個百分點　吳子嘉：柯文哲可能15％以下

TVBS民調／侯康配31%衝到第二　柯文哲副手出爐跌6百分點變老三

「侯友宜上揚、柯文哲利多出盡」　他嗨喊：藍營火車開走囉

柯文哲稱有人開價2億美元「當副手」　侯友宜：暗示性語言不妥

侯曾致電　柯酸「做作」：誰敢接

嘆藍「割血肉養大柯文哲」　她曝解方：全力棄保棄乾淨

在藍白談判犯錯　柯：藍設局

更多熱門

相關新聞

她FB賣婚戒「私訊被灌爆」：給約嗎

她FB賣婚戒「私訊被灌爆」：給約嗎

來自美國的卡蜜兒（Camille Fahrnbauer）在臉書Marketplace出售訂婚鑽戒後，收件匣開始湧入大量陌生訊息，未料大部分男網友都不是為了議價，或者詢問商品狀況，而是邀請她外出約會。

反詐記者會歪樓！171cm長腿女警成亮點

反詐記者會歪樓！171cm長腿女警成亮點

泰山企業臉書遭入侵！警方證實接獲報案

泰山企業臉書遭入侵！警方證實接獲報案

「我的新北市」臉書歡慶12周年

「我的新北市」臉書歡慶12周年

台中怪男闖車陣擅開車門

台中怪男闖車陣擅開車門

關鍵字：

陳柏惟臉書

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

林襄10年前照片遭翻出！　

快訊／台泥砸266億投資土耳其、葡萄牙　搶進低碳水泥市場

許維恩深夜控訴遭背叛：無數次容忍把我逼到極限！

耳屎多好癢！醫「4招」防栓塞　千萬別拿棉花棒插耳

台泥跨國業務有進展？　證交所：23:30重大訊息記者會

12月「超強運三生肖」旺到爆！

廂型車突下滑阿嬤驚喊「欸害」　奮力護孫慘遭壓死

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

醫：做到1件事「幾乎不會因大腸癌而病逝」

YG官網「正式刪除GD頁面」！

陳柏惟遭臉書「抄家」！被判定是兒童色情

男吃河豚亡　友人：他說會處理才送

更多

最夯影音

更多
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面