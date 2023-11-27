陳柏惟遭臉書「抄家」！被判定是兒童色情　上百則標記文章蒸發

▲前立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

前立委陳柏惟今（27日）在臉書發文指出，過去幾天有標記他粉專的文章大量被刪，不論是圖文影音、留言、分享或他人帳號都無一倖免，原因是「粉專名稱違反守則」，但弔詭的是，臉書客服卻未說明違反事項，也不予更改粉專名稱，讓陳柏惟痛批「感覺被關在名叫言論自由的籠子裡」。對此，政治工作者周軒也說明了可能原因。

陳柏惟今發文指出，這幾天臉書突然大量刪除有標記他粉專的文章，除了圖文影音，甚至留言、分享、他人帳號都被刪，「以前看過某人被祖，沒看過整個帳號變過濾字詞的。」為此，陳柏惟寄信向臉書反映，不料刪除的文章卻從20篇直接變成了200篇。

▲陳柏惟表示，粉專遭臉書認定「違反社群守則」，大量標記該粉專的文章都被刪除。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）

陳柏惟質疑，臉書客服聲稱該粉專名稱違反守則，但未解釋具體說明違反哪一點，就連他想更改名稱都不被批准，讓他感嘆「所以現在的狀況變成，你們不能標記我，不能回覆我的留言，打開留言被隱藏九成，他人文章留言看起來沒人回覆，只能看到我在這邊唱獨角戲。我這帳號跟死了不是差不多意思？」

對此，周軒在臉書說明，針對最近提到陳柏惟關鍵字文章被臉書下架的問題，「看起來是因為這個網址出現了問題，連防火牆廠商cloudflare都判定這個網站是child porn（兒童色情片）」，目前臉書母公司Meta已經在調查中，也去聯絡陳柏惟了，「再一次感謝數位部的協助。」