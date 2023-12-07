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今天17：32正式進入大雪！　快吃「2食物」開運

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今（7）日迎來二十四節氣之一的大雪。（示意圖／記者屠惠剛攝）

文／CTWANT

今天（7日）迎來24節氣中的「大雪」，對此命理師柯柏成指出，蓮藕、山藥為開運食物，這天也適合理髮，把運勢做個梳理。他提醒生肖羊的人要注意與長輩或老闆的溝通，很容易出現雞同鴨講，另外農曆6月及12月出生的人要注意健康問題。

柯柏成11月底曾在臉書粉專《柯柏成/命理》中發文指出，今年的大雪交節氣在陽曆的12月07日17時32分44秒，太陽到達黃經255度，在冬至到來之前，都屬十二消息卦中的坤卦管轄範圍，屬於至陰時刻，一直要到冬至交節氣才會一陽來復。在台灣下大雪的機會很少，並非這個節氣就會下起大雪，但是開始變冷應該是會發生的

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柯柏成續稱，大雪是冬季的第3個節氣，要提升運勢，如果錯過立冬、小雪，大雪交節氣的這一天也可以把鹽燈在家裡擺上，開運食物為蓮藕、山藥，交節氣這天適合理髮，把運勢做個梳理。

柯柏成提醒，由於節氣因素，農曆的甲子月是從大雪開始（冬月初一是陽曆12月13日），從大雪起一直到陽曆的元旦為止，屬羊的朋友要多注意和長輩、主管或老闆的溝通方式，可能較容易發生雞同鴨講、不易溝通的狀況。

▲心血管疾病,心臟,心肌梗塞。（圖／CFP）

▲大雪到來，注意心血管疾病。（圖／CFP）

柯柏成補充，不論生肖，如果是農曆12月出生的朋友，則要多注意心血管疾病的問題，農曆6月出生的朋友要注意腸胃的問題，這些狀況都是在不小心的情況下突如其來發生的，例如沒有注意到溫差，忽略了保暖，或者是飲食缺乏節制。

此外，柯柏成指出，大雪這天早上的卯時（早上5至7時），在奇門遁甲裡的正西方為飛鳥歸穴格，天盤丙加地盤甲子戊，非常吉祥的格局時間，象徵丙火回到終親甲木身旁，如果有失蹤兒童家人，甚至是走失的寵物希望回到身邊，可以在這個時間點，面對住家西方的對外窗，向上天祈願家人早日歸來，如果住家西方沒有對外窗，到戶外公園空地，面對西方也行；再有誠心一點，可以在當天這個時辰選定在自家西方的寺廟或教堂，前往祈願會更有效果。

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