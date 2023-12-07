下雨濕滑果農跌地「5hrs沒人理」　友循微弱呼救聲助他脫險

▲▼一名葉姓男子在果園摔倒，躺地上5小時求助無人，友人等不到人到果園才發現立即報警求援。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市東勢警分局東勢派出所昨(6)日14時40分接獲劉姓民眾報案，表示其友人葉男(34年次)與其相約早上在新社區碰面，但等至中午過後，葉男遲未出現且撥打電話無人接聽。劉男與友人前往葉東勢區的工寮找人，但工寮內只發現葉男的手機，卻沒看到人，後來才聽到工寮後方果園傳來微弱的呼救聲，立即報警請求協助，並順利將葉救出。

東勢所員警林沛宇接獲報案後，立即趕赴現場，員警到場時，葉男家屬已在果園內找到躺在地上的葉男。葉男表示其9點在果園內工作時，因地面溼滑不慎跌倒，導致四肢癱軟無法起身，且因果園四周無人，葉男呼救卻無人回應，所幸其友人特地來工寮找葉男，才聽到葉男的呼救聲並報案。

員警立即協助救護人員將葉男移至擔架上，並一同抬擔架至救護車，送至東勢農民醫院治療。葉男家屬表示，葉男雖無外傷，但有傷到脊椎，目前已轉至中國醫藥大學附設醫院就醫，對於員警及救護人員之救援行動頻頻道謝。

東勢分局呼籲，近日山區短暫陣雨多，民眾若是雨後進入山區、果園、農田時，因地上泥濘多，行走或耕作時應小心地滑，避免滑倒發生危險。