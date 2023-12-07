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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳欣盈「財產申報」沒列外籍貴族尪　名嘴揭原因

▲▼吳欣盈出席社會福利及衛生環境委員會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

2024總統大選倒數37天，民眾黨副總統參選人吳欣盈財產申報意外引起關注。由於吳欣盈在申報上未列外籍配偶部分，對此名嘴董智森揭露為何沒有申報配偶原因。

董智森6日在節目《新聞大白話》表示，吳欣盈2020年被列為不分區立委，那時就要申報財產。不過2011年吳欣盈跟華南林知延結婚，2019年3月離婚，2020年要申報的時候，所以她就沒有報林知延。

▲▼吳欣盈出席社會福利及衛生環境委員會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

董智森透露，吳欣盈臨時被柯文哲找來選副總統，所以她就拿過去申報的資料，所以裡頭就沒有9月結婚的比利時籍丈夫Renaud Van Der Elst財產內容。

對此爭議，台北市議員、吳欣盈副總統競選辦公室發言人陳宥丞表示，已經找了律師團隊與中選會做對接，處理後續外國籍配偶在財產申報上的相關因應作為，強調一定會依法辦理。

▲▼吳欣盈出席社會福利及衛生環境委員會「人工生殖法案」審查 擔任主席 到場時不接受訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

根據中選會資料，吳欣盈的存款為250萬1687元，並有11筆股票，包括新光金1349股、永豐金59股、中保科技576股、大台北區瓦斯585股、台新金241股、台灣新光實業8千股、亞絃睿飾品40萬股、盈盈投資307萬股、東盈投資3.85萬股、如盈事業14萬9999股，而盈盈投資、東盈投資等是在吳欣盈幼年時所成立；保險部分，吳欣盈共申報2筆，一是儲蓄型，一是投資型，保險公司都為新光人壽。

 
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