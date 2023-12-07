台灣藥妝店韓妞也愛來挖寶！盤點來台必備伴手禮　暢銷修護神器人手一支

▲韓國人心目中來台必買的伴手禮為何，在網路上引起一波討論，其中驚見暢銷國民洗髮精！（圖／取自韓妞恩恩、珍妮IG）

消費中心／綜合報導

2023來台觀光客韓國人數居冠，到底韓國人心目中來台必買的伴手禮為何，在網路上引起一波討論，其中驚見暢銷國民洗髮精！韓國女生向來重視保養、追求高精緻度，因此不少韓女星每次登場的妝髮完美度總令人讚嘆。事實上，韓國氣候偏乾冷，一不注意就容易乾澀毛躁，因此讓韓國女生格外重視秀髮護理，尤其推崇不經意飄出的「歐膩髮香」，更加令人好奇，韓妞到底怎麼在乾冷的冬天輕鬆維護完美髮質，打造令人憧憬的零死角精緻感。

韓國網友大推髮品：香味非常有魅力、頭髮有天使光圈！

各大藥妝店或大賣場是許多外國觀光客喜愛去挖寶的地方，有韓國網友分享發現越來越多觀光客到台灣時會買「美吾髮小蒼蘭極致奢香護髮精油」，平時熱愛分享台灣好物的韓妞恩恩分享，曾在藥妝店試用後發現頭髮馬上變得柔順有光澤、一試就愛上，重點是香味超好聞、再搭配小蒼蘭梨萃玻尿酸植萃髮膜的修護及滋潤效果，頭髮整個有天使光圈，摸起來很滑又有彈性，而且頭髮香香的整個氣質都提升了，前後髮質差異引發網友大呼「看起來很滑順」、「髮質差好多唷」、「一定要入手」。

另一韓妞珍妮也透露曾被韓國朋友問「頭髮怎麼這麼香」，因此大方秀出自己的秘密武器，她分享自己非常喜歡去台灣的藥妝店或大賣場，可以逛到韓國沒有的產品，偶然試用到美吾髮香水系列的小蒼蘭護髮精油，讓經常染髮導致髮質乾澀毛躁的她，使用後頭髮瞬間有光澤，香味也持久，搭配同系列的小蒼蘭梨萃香水洗髮露和玻尿酸植萃髮膜，洗完髮根蓬鬆不扁塌也不乾澀，香味非常有魅力，很適合在出門約會前用，同時也準備要多帶幾組回國後囤著繼續用，讓網友看了很心動，直呼要：「馬上購買！」

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歐膩最愛「寶藏系髮香」竟來自國民洗髮精

最近大受韓國女生喜愛的「寶藏系髮香」竟來自國民品牌「美吾髮」，精緻的歐膩髮香風靡韓妞成為來台必買伴手禮！事實上，美吾髮洗髮精本來在台灣就是人手一瓶的超人氣「國民洗髮精」，過去就曾創下年銷量百萬瓶的驚人紀錄，甚至曾被美妝雜誌評選為No.1的開架香氛洗髮精，今年再添一金獎加持，2023年暢銷款「小蒼蘭洗髮精」更榮獲英國全球彩妝大獎金獎榮譽肯定，這樣的「寶藏系洗護產品」難怪成為觀光客來台必買好物。

▲▼美吾髮香水洗髮系列，以小蒼蘭梨萃及鼠尾草海鹽沁香兩大系列香氣最受歡迎，都是由國際調香大師精心打造的精品香水調。（圖／記者湯興漢攝，下同）

「美吾髮香水洗髮露」全系列共有9種香氣，升級後添加了2倍的小分子玻尿酸，結合植萃精華調理頭皮打造亮澤髮絲，且配方無添加矽靈、髮根蓬鬆清爽不扁塌，可依不同髮質特性，讓每個人都可以找到適合自己的洗髮精。

針對秋冬令人在意的秀髮乾澀毛躁問題，推薦必入手玻尿酸植萃髮膜及香水護髮精油，透過瞬效潤澤不黏膩，輕鬆擁有一頭柔亮好髮質！有受損毛躁髮質困擾的人，推薦使用美吾髮玻尿酸植萃髮膜，含有8種超級胺基酸、3大有機花植萃由及專利保水玻尿酸，可充分滋養修護髮尾，讓髮絲乖乖聽話不毛躁；希望增加頭髮光澤度及柔順感的人，必入手美吾髮香水護髮精油，透過山茶花籽油、摩洛哥堅果油、巴西魯木果油、植物角鯊烷、維他命E等豐富的花萃精華，瞬間撫平毛躁問題，強化髮絲結構，同時又可持久留香，讓秀髮閃耀迷人。

▲針對秋冬令人在意的秀髮乾澀毛躁問題，推薦必入手玻尿酸植萃髮膜及香水護髮精油，瞬效潤澤不黏膩，輕鬆擁有一頭柔亮好髮質！

而在香氣方面，則是以小蒼蘭梨萃及鼠尾草海鹽沁香兩大系列香氣最受歡迎，都是由國際調香大師精心打造的精品香水調，不僅使用植物精華、香氣淡雅，搭配0秒瞬護凝香因子，持香72小時，洗後也能輕鬆擁有一頭極品歐膩香，因此不只台灣人愛用，也徹底收服韓妞的心，成為代表台灣的人氣伴手禮！

▲歲末年終時節，連韓妞都來台掃貨的美吾髮香水洗髮系列是送禮或交換禮物的絕佳選擇。

隨著年底節日聚會增加，入手國外好評不斷、連韓妞都來台掃貨的「美吾髮香水洗髮系列」是年終送禮、交換禮物活動的絕佳選擇，豐富的香氣可對應不同髮質的需求，讓大家從頭洗出好運氣，從細節開始精緻保養，閃耀迷人迎接新的一年來臨。

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