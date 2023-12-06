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李多慧被台2倍車價嚇到　高嘉瑜「提案汽車關稅0%」：躺著抽稅

▲▼李多慧被台車價嚇到　高嘉瑜「提案汽車關稅0%」批亂象：躺著抽稅。（圖／翻攝自YouTube／이다혜 李多慧）

▲李多慧被台灣的車價嚇到，驚呼「好貴」、「買不下去」等。（圖／翻攝自YouTube／이다혜 李多慧）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「啦啦隊女神」李多慧近日以「台韓物價比較」為主題拍攝，驚呼南韓品牌車輛在台灣和南韓的價格差異竟然差了2倍多，但台灣公車價格相對便宜。對此，民進黨立委高嘉瑜認為台灣的汽車關稅不合理，應該調降。

高嘉瑜表示，李多慧日前說買第一台韓國國產車只要40萬台幣，但近日談及台韓物價差異時，發現韓國品牌休旅車的同款車，在台灣售價為200萬元新台幣，竟是韓國75萬元新台幣的2倍多。

高嘉瑜指出，經濟部及財政部對此總是強調，祭出關稅的目的是為了「保護我國產業」。然而，日本自1978年即開始實行進口車零關稅，其國產車業不僅未因此受嚴重打擊，甚至蒸蒸日上。反觀靠著政府高關稅保護了60年，拿全民納稅錢扶植的裕隆汽車，截至去年為止，竟連續8年外銷汽車數量掛零。

▲民進黨台北立委候選人高家瑜出席聯合登記。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北立委候選人高家瑜。（圖／記者林敬旻攝）

「不合時宜的關稅、貨物稅令國人買車負擔沉重」，高嘉瑜表示，台灣汽車關稅高達17.5％，相比美國2.5%、加拿大6.1%，鄰近的韓國8％、日本甚至「完全零關稅」，我國課徵的關稅明顯過高。此外，綜觀CPTPP各會員國汽車關稅：「日本0%、澳洲0%、加拿大逐年降至0%」，甚至連越南也承諾從70%逐年調降至0%。台灣也應該主動調降汽車進口關稅，展現誠意。

不僅是進口車，連國產車也有高額稅金壓力，包含25%-30%的貨物稅、5%營業稅、進口汽車零組件的進口關稅5%-17.5%，如此高額稅負不僅墊高國內新車均價，甚至造成部分國產車外銷後，竟比在國內售價還便宜的荒唐情形。而其中最主要的貨物稅，在早年立法時則是作為「奢侈稅」課徵，現如今早已不合時宜。

她說，長期的高關稅、貨物稅保護政策早已失去當時抑制汽機車消費的正當目的，也讓國產車錯失競爭及發展動力。

高嘉瑜表示，這已經她是今年以來李多慧針對台灣車價問題第二次發表看法，她也在委員會及總質詢時多次要求財政部、經濟部正視問題，並提案調降汽車關稅至0%，但各部會總是以滾動式檢討為藉口，不斷延宕對民眾有益的調降汽車關稅、汽機車貨物稅及汽燃費隨油徵收，令她不禁質疑，或許對這些機關而言，這些能「躺著抽稅」的項目，遠比民眾所在乎的「租稅公平」來得更重要。

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