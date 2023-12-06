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文化部調整補助「實體書店」加強力道！即日起受理申請

▲▼文化部推動實體書店發展補助，即日起受理提案申請。（圖／文化部提供）

▲文化部推動實體書店發展補助，即日起受理提案申請。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

為增進實體書店營運能量，文化部持續辦理實體書店發展補助，明年更調整補助項目、加強支持力度，自即日起至113年1月8日受理提案申請，凡實體書店或與實體書店相關的國內立案獨資、合夥事業、法人或團體，皆可於申請期間提案申請。

文化部表示，實體書店是在地尤其非都會地區重要的「閱讀推廣」及「藝文體驗場所」，文化部自102年起便以「推動實體書店發展補助作業要點」，提供相關營運資源挹注，希望提升其自主經營能力，讓實體書店發揮文化滲透力及延展性，在推廣閱讀的同時，進一步朝社區微型文化中心方向發展。

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▲▼文化部推動實體書店發展補助，即日起受理提案申請。（圖／文化部提供）

▲文化部年度實體書店發展補助，將更重視書店串聯在地藝文，舉行辦「創新書市」活動等方式。（圖／文化部提供）
 
考量書店補助要點推行超過10年，產業環境已有所變化，且結合相關藝文振興政策更能發揮加乘效益，這次特別調整補助項目及增強力度，鼓勵書店配合112年起推動的「文化幣」及獎勵實體書店串聯舉辦「創新書市」活動等藝文振興措施，辦理相關推廣計畫。

例如設置多元支付，方便顧客於店內及創新書市現場消費；辦理作家講座、店內小型書展、邀請偏鄉學生參訪書店，或積極宣傳推廣，吸引持有文化幣的青年到書店消費等。
 
此外，文化部也鼓勵書店業者進行數位提升，精進營運效能，並與在地學校、社群、相關公私單位合作，舉辦閱讀推廣計畫，加強在地連結，積極拓展客群，增進書店自主營運能量。
 
詳細資訊及申請文件，可至文化部獎補助資訊網查詢及下載：https://grants.moc.gov.tw/Web/

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