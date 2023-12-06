英外相卡麥隆上任後首度訪美　會布林肯及奧斯汀

▲卡麥隆（右）將與布林肯會面。（圖／路透）



文／中央社

英國外交大臣卡麥隆今天啟程訪問美國，將與美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀會晤，重點議題包括英美在安全、貿易領域的合作，以及中東情勢、對烏克蘭的堅定支持。

這是卡麥隆（David Cameron）11月13日獲任命為外交大臣以來首度訪美。

英國外交部表示，除了與布林肯（Antony Blinken）、奧斯汀（Lloyd Austin）及其他美國政府高階官員會談，卡麥隆並將與美國國會兩大黨領袖會晤。此外，卡麥隆7日將在「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）發表談話，闡述英國對外政策重點。

英美雙邊會談也可望觸及中國。卡麥隆啟程訪美前發布聲明指出，英美基於共同使命緊密相連，而這個使命即是捍衛讓所有人得以享有安全與繁榮的價值觀。

卡麥隆強調，這也是為何英國對烏克蘭的支持至今依然堅定不移；一旦讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的對外侵略行動得勝，其他挑戰民主、威脅自由民主生活方式的人就會受到鼓舞。

除了俄烏戰爭，卡麥隆指出，在促進中東地區的長期安全穩定、以及「應對中國構成的挑戰」方面，英美同樣立場一致。

英國外交部預告，英國政府今天將發布新一輪對俄制裁，聚焦軍事領域供應商，含外國個人和實體。

英國並將提供烏克蘭新一波總額約3700萬英鎊（約合新台幣14億6941萬元）的人道援助。根據官方統計，自俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭以來，英國向烏克蘭提供的軍事、人道和經濟支援累計達93億英鎊（約合新台幣3693億3800萬元）。

烏克蘭是卡麥隆上任後海外訪問第一站。在11月中旬兩天訪問期間，他與烏克蘭政府和軍方高層討論武器供應、防空系統強化、黑海安全防禦和穀物出口等議題，並重申烏克蘭應當成為北大西洋公約組織（NATO）一員。