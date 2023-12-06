加了威士忌！超商最新「微醺拿鐵」開喝　免費送限量約翰走路杯塞

▲7-11 CITY PRIMA精品咖啡聯名Johnnie Walker黑牌威士忌，將在12月13日起推出「精品微醺威士忌拿鐵」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

為了讓咖啡愛好者能品嚐更豐富多元的咖啡風味，超商首度找來威士忌品牌聯名，推出「精品微醺威士忌拿鐵」，在濃郁的拿鐵裡加了威士忌，每口都能品嚐奶香與酒香，12月13日起全台限量開賣30萬杯；不僅如此，只要購買「精品微醺威士忌拿鐵」，就免費送限量約翰走路杯塞，共有3款，隨機出貨送完為止。

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7-11 CITY PRIMA精品咖啡聯名Johnnie Walker黑牌威士忌，將在12月13日起推出「精品微醺威士忌拿鐵」，選用擁有清新佛手柑香氣、奶油糖般厚實甜感的「花香耶加雪菲精品拿鐵」(大杯，冷/熱)，融合Johnnie Walker黑牌威士忌(50ml迷你酒)，帶出多層次香草、水果、葡萄乾與淡淡煙燻風味，賦予整體更細緻微醺風味，且消費者也可享受調配樂趣，因應不同心情及情境自由調配品飲比例，享用一杯奶香與酒香絕妙融合、香氣四溢的「微醺精品拿鐵」。

▲「精品微醺威士忌拿鐵」售價189元、全台限量開賣30萬杯，再加碼送約翰走路限量杯塞。



▲Johnnie Walker更首次將品牌經典邁步向前的紳士形象，以創新3D方式製成精美杯塞，開發過程突破重重困難才完美呈現象徵性的紳士帽、燕尾服及手杖三個部位，宛如藝術品般精緻細膩。



此款期間限定「1+1微醺組合」售價189元，全台7-11門市限量開賣30萬杯，再獨家送約翰走路經典杯塞，共有3種顏色，除了藍、黑經典色外，更有隱藏版驚喜色，採盲盒隨機出貨，絕對值得通通收藏起來，數量有限，換完為止。

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▲冬季限定3款草莓可頌開吃。（圖／八月堂提供，下同）

八月堂冬季限定「草莓系列」來了，首推全新登場的「瓢蟲美莓可頌」，把酥脆金黃可頌先是淋上香甜巧克力，再把草莓變身成可愛瓢蟲擺在可頌上，療癒爆表，欠吃又欠拍，還有全新「草莓寶石可頌」，可頌裡夾進滿滿濃郁卡士達，再放上一塊塊酸甜草莓，大口咬下超滿足。

▲草莓寶石可頌吃得到滿滿卡士達、新鮮草莓。

加碼吃重磅回歸的超人氣「草莓卡士達」，把奶香十足的草莓卡士達填入蜂巢可頌中，最後撒上雪白糖霜、多汁新鮮草莓增添口感，今年不能再放過，即日起於全門市開賣，還可享買5送1優惠，贈送品項以價格較低者為主。