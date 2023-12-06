　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

加了威士忌！超商最新「微醺拿鐵」開喝　免費送限量約翰走路杯塞

▲▼7-11 CITY PRIMA精品咖啡聯名Johnnie Walker黑牌威士忌，將在12月13日起推出「精品微醺威士忌拿鐵」。（圖／7-11提供）

▲7-11 CITY PRIMA精品咖啡聯名Johnnie Walker黑牌威士忌，將在12月13日起推出「精品微醺威士忌拿鐵」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

為了讓咖啡愛好者能品嚐更豐富多元的咖啡風味，超商首度找來威士忌品牌聯名，推出「精品微醺威士忌拿鐵」，在濃郁的拿鐵裡加了威士忌，每口都能品嚐奶香與酒香，12月13日起全台限量開賣30萬杯；不僅如此，只要購買「精品微醺威士忌拿鐵」，就免費送限量約翰走路杯塞，共有3款，隨機出貨送完為止。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

7-11 CITY PRIMA精品咖啡聯名Johnnie Walker黑牌威士忌，將在12月13日起推出「精品微醺威士忌拿鐵」，選用擁有清新佛手柑香氣、奶油糖般厚實甜感的「花香耶加雪菲精品拿鐵」(大杯，冷/熱)，融合Johnnie Walker黑牌威士忌(50ml迷你酒)，帶出多層次香草、水果、葡萄乾與淡淡煙燻風味，賦予整體更細緻微醺風味，且消費者也可享受調配樂趣，因應不同心情及情境自由調配品飲比例，享用一杯奶香與酒香絕妙融合、香氣四溢的「微醺精品拿鐵」。

▲▼7-11 CITY PRIMA精品咖啡聯名Johnnie Walker黑牌威士忌，將在12月13日起推出「精品微醺威士忌拿鐵」。（圖／7-11提供）

▲「精品微醺威士忌拿鐵」售價189元、全台限量開賣30萬杯，再加碼送約翰走路限量杯塞。

▲▼7-11 CITY PRIMA精品咖啡聯名Johnnie Walker黑牌威士忌，將在12月13日起推出「精品微醺威士忌拿鐵」。（圖／7-11提供）

▲Johnnie Walker更首次將品牌經典邁步向前的紳士形象，以創新3D方式製成精美杯塞，開發過程突破重重困難才完美呈現象徵性的紳士帽、燕尾服及手杖三個部位，宛如藝術品般精緻細膩。

此款期間限定「1+1微醺組合」售價189元，全台7-11門市限量開賣30萬杯，再獨家送約翰走路經典杯塞，共有3種顏色，除了藍、黑經典色外，更有隱藏版驚喜色，採盲盒隨機出貨，絕對值得通通收藏起來，數量有限，換完為止。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

▲▼八月堂草莓季。（圖／八月堂提供）

▲冬季限定3款草莓可頌開吃。（圖／八月堂提供，下同）

八月堂冬季限定「草莓系列」來了，首推全新登場的「瓢蟲美莓可頌」，把酥脆金黃可頌先是淋上香甜巧克力，再把草莓變身成可愛瓢蟲擺在可頌上，療癒爆表，欠吃又欠拍，還有全新「草莓寶石可頌」，可頌裡夾進滿滿濃郁卡士達，再放上一塊塊酸甜草莓，大口咬下超滿足。

▲▼八月堂草莓季。（圖／八月堂提供）

▲草莓寶石可頌吃得到滿滿卡士達、新鮮草莓。

加碼吃重磅回歸的超人氣「草莓卡士達」，把奶香十足的草莓卡士達填入蜂巢可頌中，最後撒上雪白糖霜、多汁新鮮草莓增添口感，今年不能再放過，即日起於全門市開賣，還可享買5送1優惠，贈送品項以價格較低者為主。

ET快訊
楊清順45歲肺癌逝！有症狀常晚期　醫：年輕患者恐有2危險因子
快訊／潘孟安「抽加熱菸」　北市衛生局開罰！
彩券行半年開2次頭獎　旁邊有土地公廟
肯德基雙12「連續20天下殺」！買1送1　天天領優惠券
快訊／亞錦賽大巨蛋複決賽票價公布！
快訊／北市廉能楷模警涉貪　詐保爽買豪車慘了
阿法哥闖紅燈不讓行人　衝下車嗆夫妻：青瞑喔

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

加了威士忌！超商最新「微醺拿鐵」開喝　免費送限量約翰走路杯塞

肯德基雙12「連續20天下殺」！中薯不限量買1送1、天天領優惠券

好市多1款爆紅淋醬！「山丘藍莓淋醬」會員大讚必買

全聯「水果三冠王」年銷10億！暱稱「AKB」霸榜因一共同點

【廣編】與卡地亞攜手踏上奇幻旅程　台灣官方LINE主題首度呈獻共慶佳節時光

全聯開賣鳳梨釋迦抽免費搭熱氣球！特色「勇釋」挺過風暴有勳章

保健品只能「用吃」？台灣品牌推「穿的保健品」震撼登場！東森購物全台獨家最低價

影／全聯X《艾蜜莉在巴黎》聯名換購！2款必收實用小物少女心爆棚

鱈魚排、蝦排一次吃！　速食店「海味漢堡買1送1」限時6天搶

終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　限時2天爽喝

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

加了威士忌！超商最新「微醺拿鐵」開喝　免費送限量約翰走路杯塞

肯德基雙12「連續20天下殺」！中薯不限量買1送1、天天領優惠券

好市多1款爆紅淋醬！「山丘藍莓淋醬」會員大讚必買

全聯「水果三冠王」年銷10億！暱稱「AKB」霸榜因一共同點

【廣編】與卡地亞攜手踏上奇幻旅程　台灣官方LINE主題首度呈獻共慶佳節時光

全聯開賣鳳梨釋迦抽免費搭熱氣球！特色「勇釋」挺過風暴有勳章

保健品只能「用吃」？台灣品牌推「穿的保健品」震撼登場！東森購物全台獨家最低價

影／全聯X《艾蜜莉在巴黎》聯名換購！2款必收實用小物少女心爆棚

鱈魚排、蝦排一次吃！　速食店「海味漢堡買1送1」限時6天搶

終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　限時2天爽喝

迎接大巨蛋初登板　曾仁和看日本情蒐資料：要小心

中信砸錢幫小孩　辜仲諒：我們是玩真的

台灣拼「自行車騎乘大國」！環島車道升級　3年創2.5億觀光效益

日社會人「美白王子」投球姿勢神似鑽石王牌主人公　踏進大巨蛋直呼高級！

爸爸說手不能上桌　哈士奇「饋頭佔位」眼神盯緊白飯：分我一口

酸藍營「每天像打3劑葡萄糖興奮」　王世堅送暖柯文哲8字：不能投降

文化部調整補助「實體書店」加強力道！即日起受理申請

「大雪」來了！命理師示警「4生肖」：小心病從口入

潘孟安「抽加熱菸」遭檢舉！北市衛生局今開罰2000元

中嘉案「股權轉讓」惹議　NCC擬修法：將廣電三法拉齊管制

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

消費熱門新聞

超商今天美式、拿鐵買6送6！

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

中華隊亞錦賽2連勝！超商優惠一次看

肯德基連20天買1送1、天天領優惠券

保健品只能「用吃」？

肯德基「聖誕巨大桶」限量開賣

名字有「ㄏㄨㄥˊ 字」奶茶爽喝到明年

全聯X《艾蜜莉在巴黎》聯名換購

全聯「水果三冠王」霸榜年銷10億

速食店海味漢堡買1送1限時6天搶

賀中華隊連勝！美廉社美式買1送1

爆紅淋醬！好市多會員大讚必買

快訊／全家開出2張千萬發票

全聯開賣鳳梨釋迦！特色「勇釋」

更多熱門

相關新聞

佳德恢復「原味鳳梨酥」網購服務

佳德恢復「原味鳳梨酥」網購服務

人氣名店「佳德」11月初因為原物料供應短缺，暫時關閉鳳梨酥系列的網路訂購，實體門市每日限量供應。不過今日下午公告，「原味鳳梨酥」恢復網路訂購服務，其他口味仍然未開放。

王品集團12/14全台僅8家營業

王品集團12/14全台僅8家營業

法朋蛋黃酥禮盒15分完售

法朋蛋黃酥禮盒15分完售

「被牛排耽誤的披薩店」插旗高雄左營

「被牛排耽誤的披薩店」插旗高雄左營

關鍵字：

美食雲超商新品超商咖啡

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

超商今天美式、拿鐵買6送6！

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

繳電話費「發票中1000萬」！　消費明細曝光

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面