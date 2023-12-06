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大陸 大陸焦點 特派現場

醫師長太帥！民眾慕名掛號「搶看醫生」...院方回應了

不少人慕名去「看醫生」。（圖／翻攝自微博／八大处整形医生邹翀）

▲不少人慕名去「看醫生」。（圖／翻攝自微博／八大处整形医生邹翀）

圖文／CTWANT

大陸北京一名整形醫師因外表帥氣，在大陸社群平台上掀起討論，甚至還有人因此慕名去「看醫生」。對此，院方回應，鄒姓醫師確實在本院，關於其詳細情況，以官網上介紹的為準。

根據陸媒《上游新聞》報導，一名網友在社群平台發文表示，鄒姓醫師長相堪稱醫院第一名，智商了得。不少人看完後稱讚，醫師皮膚白皙，五官立體，引發討論。不僅如此，還有人慕名去「看醫生」。

報導指出，鄒姓醫師以協和第一名的成績考入北京協和醫學院研究生，在北京協和醫學院整形外科醫院攻讀博士學位期間，獲得包括國家獎學金、協和優秀研究生和北京市優秀畢業生等榮譽，從事整形臨床工作10多年，擅長眼部綜合整形、臉部年輕化等。

對此，中國醫學科學院整形外科醫院辦公室回應，鄒姓醫師確實在本院，大家也都知道他，關於鄒姓醫師的詳細情況，官網相關介紹為準，至於個人帳號，醫院不會干涉和回答；此外，院方也提醒大家，看診有多個線上掛號途徑，預約掛號就行。

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