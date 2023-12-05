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社會 社會焦點 保障人權

驚世母女惡行再曝！冒名送秋節禮品催二姑賣房　她又被起訴

▲▼資生堂專訪：華爾街女神陳莉婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲自稱「華爾街女神」的陳莉婷，為奪家產，和母親胡青青策劃多起不法犯罪遭檢經調查中。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

「華爾街女神」陳莉婷和母親胡青青，因為覬覦家產，9月底策畫殺害小姑失手遭逮後，一連串奪產行徑陸續曝光，除了陳莉婷冒名佯裝要過繼給小姑、涉嫌偽簽本票讓姑姑面臨6億元假債務外，母親胡青青疑似為了誘催二姑賣房子，假冒仲介名義寄送中秋佳節卡片給二姑，二姑不堪其擾打電話給仲介抱怨遭騷擾，台北地檢署5日再依妨害名譽、偽造文書起訴胡青青。

▲▼華爾街女神,華爾街天后,陳莉婷。（圖／記者孫于珊攝）

▲陳莉婷(左起)和母親胡青青，被法院以殺人未遂罪嫌重大有逃亡勾串之虞收押禁見中。（圖／資料照）

陳莉婷的父親原是台北市信義區地主獨子，分得不少家產，但父親死後，陳莉婷和母親胡青青生活揮霍，很快就把財產花光，開始覬覦住同一社區的2個姑姑財產，但姑姑們始終不願妥協。

2022年間，有個科技公司拿了2張各約6億元、1億元的本票，向法院聲請裁定，並強制執行陳莉婷2個姑姑名下財產，二姑一看這張在2020年左右開立的1億元本票，根本不是她開的，極力爭取，獲得法院判決本票債權不存在，但小姑姑面臨的6億元本票官司仍在訴訟中，名下數億元不動產仍遭查封中，她也懷疑是陳莉婷母女所為。

2022年8月14日，胡青青為了誘使二姑把基隆路豪宅賣出，冒用不動產加盟店的名義，將印有中秋佳節愉快，以及印有嫦娥、月餅、柚子、茶杯、茶壺的信件，寄掛號給二姑，二姑的丈夫覺得莫名其妙，打電話向房仲抗議抱怨，房仲才發現遭人冒名寄信，害他們被客戶懷疑是在逼人賣房，因此提告，胡青青被逮後，坦承冒名寄秋節信件，被依偽造文書等罪起訴。

但此時陳莉婷因涉期貨顧問詐騙被判刑，二審判決陳莉婷需賠償被害人2000多萬元才能緩刑免坐牢，陳莉婷母女需款孔急，決定鎖定單身獨住的小姑姑，冒名向台北地院聲請由小姑姑收養陳莉婷，以利繼承財產，結果被小姑姑發現，立刻向法院提出抗告，否認收養事實。

▲自封華爾街女神陳莉婷偕母多次想殺害小姑10月初遭警方逮捕收押。（圖／記者張君豪翻攝）

▲胡青青持鐵鎚在住家樓梯間猛砸小姑，被趕到的警方拉開並逮捕。（資料照／記者張君豪翻攝）

此時陳莉婷和胡青青已經寫下6份犯罪計畫書，展開謀害小姑姑的殺人計畫，胡青青找來過去一起捲入吸金案而熟識的楊儒杰、詹勝雄協助，9月29日原本要由胡青青將小姑擊昏後，用有座椅、置物籃的健行車，把小姑送到地下室詹勝雄的車子上，載去戶外製造假車禍。

沒想到胡青青在住處8樓的電梯門口伏擊正要回家的小姑失敗，小姑拚死抵抗，胡青青打電話把在13樓的陳莉婷叫出來，合力將小姑推、拉到逃生用樓梯間，持續持鐵鎚重擊小姑，幸好小姑命大，被用鐵鎚猛砸多次仍能呼救。

好心的鄰居聽到聲響到社區走廊上，猛踹被關上的安全門，同時打電話報警，將胡青青當場逮捕，血流滿面的小姑姑送醫急救，此時躲回13樓的陳莉婷則在家裡換掉沾有血跡的衣物，等著警察上門，裝無辜表示不知道「2位至親」怎麼發生爭執的。

胡青青到案後，一間扛起所有責任，並在收押期間抄寫多份佛經求悔過，北檢不相信胡女說詞，11月依共同殺人未遂起訴這對狠心母女，以及楊儒杰、詹勝雄，其中陳莉婷、胡青青、楊儒杰仍被法院裁定羈押。檢察官12月再起訴胡青青偽造文書案後，持續追查這對母女所犯其他案件。

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