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林青霞愛店「東門興記」爆爭產　女告母盜父4千萬被揭疑為共犯

記者黃哲民／台北報導

號稱資深女星林青霞愛店的北市「東門興記」水餃店，在創始人郭禮忠猝逝後，爆發遺孀與長女為2.6億元遺產的連串訴訟風波，長女告母盜領其中4000多萬元、涉犯偽造文書等罪嫌，台北地院今開庭，遺孀透過律師表示「母女爭產」的說法令她難以承受，她不想害2個女兒變成共犯，願承認偽造文書但否認詐欺取財，法官諭知明年（2024年）1月2日再開庭，預定傳訊二女兒對質。

▲▼北市東門興記水餃店創始人郭禮忠遺孀郭林初旭與兒子（深色背心戴口罩） 到台北地院出庭，一旁為辯護律師。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼北市東門興記水餃店創始人郭禮忠遺孀郭林初旭與兒子（左） 到台北地院出庭，右為辯護律師。（圖／記者黃哲民攝）

郭禮忠遺孀郭林初旭今出庭仍否認犯罪，強調2個女兒都知道本案她從丈夫的帳戶領出美金，法官提醒她的辯詞會使2個女兒成為共犯、須請檢方另行偵辦。郭婦請律師幫忙把話說清楚，強調身為母親不想害女兒，媒體報導她們家「母女爭產」，更令她難以承受，她絕沒像起訴所稱「未經全體繼承人同意」。

▲▼北市東門興記水餃店創始人郭禮忠遺孀郭林初旭與兒子（深色背心戴口罩） 到台北地院出庭，一旁為辯護律師。（圖／記者黃哲民攝）

▲北市東門興記水餃店創始人郭禮忠遺孀郭林初旭被女兒指控盜領丈夫遺產，出庭否認詐欺。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師強調郭林初旭不認罪的用意是還原事實，若檢方改成僅起訴偽造文書罪嫌，郭婦願認罪，因郭婦絕無詐欺意圖，並聲請傳喚也提告的二女兒郭秀慧對質，二女兒委任律師表明二女兒已具狀拒絕作證、不願跟母親對簿公堂，請法官審酌，檢方則繼續聲請傳喚旅居美國的長女郭雅慧作證。

郭林初旭開完庭表示：「真是莫名其妙，不要緊啦！自己女兒，我沒有詐欺，我再做也是給她們啊，我現在做的也是給她們啊！美金的事情，錢都是女兒在處理的，我不懂啊！」郭婦兒子在旁說姊姊她們都亂告，自己做的事情，還告人家，「她今天沒有涉案就算了，她自己也有做啊！媽媽怎麼懂得美金支票，當然是郭雅慧教的」。

位於北市信義區的東門興記創立於1950年，招牌商品水餃深受林青霞喜愛，過往回台總會請助理到店裡買冷凍水餃帶回香港，因此被稱為林青霞愛店而馳名，林青霞日前在第60屆金馬獎獲頒終身成就獎，特別為典禮錄製短片，模仿電影角色「東方不敗」將水餃揮灑下鍋，也讓人聯想到她情有獨鍾的東門興記。

▲▼ 林青霞領金馬獎 。（圖／金馬獎提供）

▲資深藝人林青霞獲頒第60屆金馬獎終身成就獎 。（圖／金馬獎提供）

不過東門興記創始人郭禮忠2017年2月心肌梗塞過世，留下包括不動產和興記商標權共約2.6億元遺產來不及安排，引發遺孀郭林初旭和長女郭雅慧之間連串爭產糾紛，雙方有多件民刑事訴訟。

長女本案指控母親在父親過世後，盜蓋父親印鑑與偽簽父親姓名，擅自提領帳戶內折合台幣4000多萬元的美金，長女聲稱雖然她曾陪母親去銀行提領，但因父母一向共用帳戶，當時以為母親領自己的錢，去年（2023年）8月調閱帳戶明細，才發現母親瞞著子女把領出的一部份美金購買旅行支票。

郭林初旭不認罪，辯稱帳戶裡的錢都是做生意的收入，丈夫生前說過往生後、遺產都交給她處理，丈夫心肌梗塞突然過世，有很多事要處理，都需要用錢，因兒子媳婦要做生意，所以跟從美國回來的長女郭雅慧說家裡沒現金、要郭雅慧一起去提領。

▲▼台北知名的東門興記水餃點心店爆發母女爭產官司。（圖／翻攝Google地圖）

▲東門興記水餃受林青霞愛店的加持，名氣更加響亮。（圖／翻攝Google地圖）

80多歲的郭林初旭表示，若非長女提議，她怎會懂得領美金買旅行支票，這些本來是留待她去美國看長女時要用的，至今都沒動用，何況她在丈夫過世隔年（2018年），就把這些美金都申報為遺產，毫無掩飾隱藏的不法意圖。

檢方偵辦認為，基於「死者為大」的觀念，「交代後事」屬於《民法》所定特殊委任關係、不因委任人死亡而消滅，以尊重死者遺願，但僅限對死者有重大意義事項，郭林初旭本案提款行為，超出丈夫生前囑託捐款寺廟、購買墓園等授權範圍，且未經全體繼承人同意，起訴她涉犯偽造文書、詐欺取財等罪嫌。

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