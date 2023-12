撿貝殼「竄出劇毒海怪」！他被藍環章魚螫一口　差點死在家人面前

▲藍環章魚體型雖小,毒液卻可能在幾分鐘內殺死26名成人。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

澳洲一名少年與家人到海邊遊玩時,撿回一些美麗的貝殼,想要拿給年幼姪女看,卻遭藏身其中的「藍環章魚」狠螫,幸好他及時發現,這才及時送醫、撿回性命。

7 News等外媒報導,這起事件發生在珀斯的淺水海灘(Shoalwater Beach),18歲的雅各(Jacob Eggington)游泳回來後,在姪女面前捧上貝殼,卻立刻發現藍環章魚竄出,嚇得驚聲大叫。幸好,女童被家人及時抱走,並未受到傷害。

雅各原本沒有發現異狀,發現藍環章魚後才開始檢查身體,並在腿上找到毫無痛感的螫痕。雖然他立即就醫,卻仍接受救治長達6小時,才被醫師判定病情穩定。據悉,這隻藍環章魚的體型不超過成人手掌。

