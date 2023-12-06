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撿貝殼「竄出劇毒海怪」！他被藍環章魚螫一口　差點死在家人面前

▲▼藍環章魚。（圖／CFP）

▲藍環章魚體型雖小，毒液卻可能在幾分鐘內殺死26名成人。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

澳洲一名少年與家人到海邊遊玩時，撿回一些美麗的貝殼，想要拿給年幼姪女看，卻遭藏身其中的「藍環章魚」狠螫，幸好他及時發現，這才及時送醫、撿回性命。

7 News等外媒報導，這起事件發生在珀斯的淺水海灘（Shoalwater Beach），18歲的雅各（Jacob Eggington）游泳回來後，在姪女面前捧上貝殼，卻立刻發現藍環章魚竄出，嚇得驚聲大叫。幸好，女童被家人及時抱走，並未受到傷害。

雅各原本沒有發現異狀，發現藍環章魚後才開始檢查身體，並在腿上找到毫無痛感的螫痕。雖然他立即就醫，卻仍接受救治長達6小時，才被醫師判定病情穩定。據悉，這隻藍環章魚的體型不超過成人手掌。

藍環章魚（Blue-ringed octopus）體型很小，通常不到5英寸（約12.7公分），但毒性猛烈，甚至比眼鏡蛇還要強，足以在兩、三分鐘內殺死26名成年人，雖然目前缺乏解毒血清，但若及時就醫仍可獲救。牠棲息於太平洋西岸，通常出現在珊瑚礁附近，唯有受威脅時才會露出鮮豔的圈狀花紋，平時非常擅長偽裝。

非營利環境保護組織海洋保護協會（Ocean Conservancy）說明，藍環章魚帶有神經毒素，若遭到螫咬，全身神經訊號都可能被阻斷，造成肌肉麻痺癱瘓，最終導致呼吸中止。其他症狀包括噁心、喪失感官能力和運動能力等。

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