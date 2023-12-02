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情侶打工一半「農場野戰」！她嗨完卻遭割草機壓死　男友崩潰

▲▼酪梨農場。（圖／CFP）

▲一對情侶前往澳洲酪梨農場打工度假，未料發生意外。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

德國一對情侶遠赴澳洲打工度假，他們在農場工作到一半，竟然溜到隱蔽角落偷偷做愛，接著駕駛割草機到處兜風，卻不幸發生翻覆意外，導致女方慘遭活活壓死。

每日郵報等外媒報導，這起事故發生於2017年12月8日，但澳洲法醫卡蘿（Carol Lee）在今年5月經歷2天出庭後，終於完成最終調查報告，並於12月1日提交給法院。

根據調查報告，這對27歲的情侶在坦莫寧山（Tamborine Mountain）一座酪梨農場打工度假，兩人某天被派去採摘4箱酪梨，未料發生意外。保羅（Paul Tunik）駕駛割草機載著女友珍妮佛（Jennifer Kohl）穿越農地，並且駛下陡峭坡地，為了減速而緊急轉彎，造成車身翻覆。

保羅一度失去意識，醒來後發現女友被壓在割草機下，他試圖把車身搬起來卻徒勞無功，之後成功攔下路過車輛，但即使又多了3人協助，還是無法救出珍妮佛。至於醫護則是花了32分鐘才抵達現場，儘管成功救出珍妮佛，但對方已經身亡，相驗後確認死於創傷性窒息。

調查報告指出，保羅與珍妮佛完成工作後，「在這片土地上一處廢棄且看不見的地方進行性交」。農場主人被認為已經提供充分指示，教導2名成人如何在指定區域使用割草機，但不可能預見員工會違反規定，駕駛割草機穿越一片雜草叢生的陡峭區域。至於醫護的延遲，一部分是因為與報案人語言不通。

法醫卡蘿向死者致上誠摯哀悼，「她的死對很多人造成影響，尤其是她的母親，從德國趕來參加調查。」她也建議，澳洲內務部應該建立「一站式網頁」，向打工度假者提供關於他們健康、安全以及法定權利的知識。

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