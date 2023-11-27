紐航前CEO當上紐西蘭總理　盧克森宣誓就職

▲紐西蘭新任總理盧克森（前排左四）27日與其他部長們在宣誓就職之後合影。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

紐航前執行長盧克森（Christopher Luxon）今天正式就任紐西蘭總理，他矢言將抑制通貨膨脹並調降利率。

53歲的盧克森在保守派「國家黨」（National Party）贏得全國大選6週後上台，結束阿爾登（Jacinda Ardern）所屬「工黨」（Labour Party）長達6年的統治。

曾任紐西蘭航空公司（Air New Zealand）執行長的盧克森今天在紐西蘭總督主持的儀式上，於首都威靈頓宣誓成為新聯合政府的領導人。

▲紐航前執行長盧克森就任紐西蘭第42任總理，矢言將抑制通貨膨脹並調降利率。（圖／達志影像／美聯社）

盧克森告訴記者：「這是一種榮幸，也是一項重大責任。」

「首要任務是改善經濟，我們必須降低生活成本並控制通貨膨脹，這樣我們才能降低利率，才能更買得起食物。」

選後歷經6週漫長協商，籌組聯合政府的談判終於在24日結束，盧克森成為紐西蘭第42任總理。

他的國家黨和保守派「行動黨」（ACT Party）以及「紐西蘭第一黨」（NZ First）合組聯合政府，副總理則由行動黨和紐西蘭第一黨兩黨黨魁輪流擔任。