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孕婦血崩「一夜死了3次」！名醫衝開刀房心碎：全家痛哭跪門外

▲住院,開刀,手術（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲施景中分享案例，一名孕婦因重度植入性胎盤引發大出血，3度失去生命跡象。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中近日分享一起「死了三次的孕婦」案例，一名孕婦因重度植入性胎盤引發大出血，一度命危，經醫護人員搶救恢復心跳，但之後又分別在送醫途中、準備開刀時2度失去生命跡象，所幸最終都有搶救過來，如今該名孕婦已逐漸康復，甚至親自送了手寫卡片，令施景中感動不已。

施景中5日晚間在臉書發文分享，在數月前，一名孕婦因重度植入性胎盤被丈夫推進診間，當時他判斷，大約懷孕7個月過後產前大出血機會會增高，因此建議對方來台北住。不料，就在該名孕婦回診的前一天半夜，卻發生了大出血，也是一個災難的開始。

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施景中透露，當時孕婦被送到桃園當地的大醫院後，沒多久心跳就停止了，被當地醫護人員通力搶救回來並緊急轉送台大。而他一接到通知就趕緊衝到急診重症區等待，沒想到半個多小時的車程中，孕婦再度失去生命跡象，一路上醫護人員做CPR撐到台大，最後由台大重症團隊再度搶救回來。

▲▼懷孕 孕婦 示意圖 。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

施景中表示，由於孕婦仍在出血，急診主治醫師先幫孕婦打上REBOA（主動脈復甦性血管球囊閉合術），接著就送到開刀房由泌尿科醫師放雙J導管，然而麻醉科醫師正準備麻醉，病人卻再度停止心跳，「這時大家慌了，泌尿科女醫師馬上跳上去幫我們做壓胸急救，我們在下面立刻開刀進去迅速摘除子宮，接著送放射科做血管栓塞。」直到天亮，病人才恢復意識，送入加護病房觀察。

手術後，院方做了電腦斷層，發現孕婦肝臟和腎臟出現多處壞死，接著還發生嚴重凝血病變，腹腔內和皮下組織到處都在噴血，死亡風險非常高。到了凌晨3點多，施景中再度接到急診醫師電話，表示病人已經快不行了，此時的他顧不得已2天沒闔眼，立即衝往醫院，卻發現孕婦全家人痛哭跪在開刀房外向上帝祈求禱告，讓他看了心裡也在淌血。

所幸，經歷了一系列搶救及許多加護病房醫師的悉心調養，孕婦竟慢慢活回來了。過了幾個月後，孕婦再度回到診間拜訪施景中。起初施景中並未認出對方，直到孕婦自我介紹，還有看見後面進來的先生，才想起來是原來是那位死了3次的孕婦，「也難怪我認不出來，因為我從來就沒有看她站起來過。」

施景中說道，孕婦的寶寶在她急救中走了，不過她還是在病危之際，找人在ICU幫逝去的寶寶，拍了第一張也是最後一張的全家福。另外，孕婦也面露微笑給了他一張手寫的卡片，讓他欣慰「我知道她離完全康復那一天也不遠了。」

▼施景中PO出孕婦手寫的感謝卡片。（圖／翻攝自Facebook／Jin-Chung Shih）

▲施景中PO出孕婦手寫的感謝卡片。（圖／翻攝自Facebook／Jin-Chung Shih）

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