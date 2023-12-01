老婆懷孕狂喊餓「一天7餐」外送費破2萬！他看傻：這樣不正常吧？

▲有些孕婦懷孕之後胃口會變好。（示意圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

不少準媽媽懷孕之後，胃口和喜歡的食物都會改變。一名網友透露，老婆最近懷孕6個月，常常喊著肚子餓，一天狂吃7餐，如果吃不到就會大哭，一個月外送費高達2萬元，讓他看傻「餓成這樣不正常吧？」好奇其他孕婦也這麼誇張嗎？文章曝光後掀起討論。

原PO在匿名公社發文表示，老婆目前懷孕6個月，常常喊肚子餓，上次回診的時候已經被醫生提醒「胖太快」，但對方仍當作沒聽到繼續照吃。他也分享老婆的一天進食量，「早餐一定要吃兩份，10點還要吃點心，中午一個便當嗑完還不夠，2點不到又叫外送，晚上還沒6點就一直喊餓，我媽還在煮她就站在旁邊吃，8點多又吵著要吃鹹酥雞」。

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光是這些還不夠，晚上11點老婆又要他幫忙買消夜，但他近日因為太累了就拒絕，沒想到對方竟直接在床上大哭，甚至把他爸媽吵醒，「我媽說孕婦本來就容易肚子餓，但餓成這樣不正常吧？」讓他更傻眼的是，這個月外送費直接破2萬元，老婆也在懷孕的這6個月胖了將近15公斤，不禁想問「也有人家的孕婦也這麼誇張嗎？」

不少人分享經驗透露，「我懷孕胃口也超好，第3、4個月期間就增加8公斤，後面是真的不敢吃水果，只吃菜、蛋、肉。真的要好好控制，不然後期身體狀況可能會很吃力，或許她是需要你們有人多陪陪她呢？」「能吃是福，但是還是真要控制，不要像我當時一樣，飲食沒注意胖太快，後來子癲前症，小孩早產33周就出來，當時看她小小的身體住在保溫箱那麼久，全身都是管子，好難過，好自責」、「後面會胖更快耶…而且超難減的。我第一胎胖15公斤。第二胎胖8公斤」。

▲孕婦在懷孕期間仍要注意體重。（示意圖／CFP）



根據《Hello醫師》分享，很多孕婦都會發現自己的食慾變得旺盛，是因為懷孕後身體會自動改變機制，希望能帶給寶寶足夠的營養。但國健署有提醒，孕婦在懷孕期間體重過輕或過重對自身和胎兒都不好，若沒有控制體重吃太多，可能帶來的影響包括妊娠糖尿病、子癲前症、流產、畸胎等機會都會比較高。