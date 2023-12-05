20年前診斷「羊水過多胎兒」！現在變學妹　台大醫慶幸當時決定

▲當年「羊水過多」的胎兒，如今已長成亭亭玉立的大人。（圖／達志／示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中分享，20多年前幫忙診斷一位羊水過多的胎兒，沒想到20多年後，當事人變成自己的學妹，「看到我眼前這位聰慧可愛的學妹，真的慶幸我當年沒這樣說，才能見證她成長學醫，變成我學妹，未來能救更多的人。」

施景中近日在臉書說，20多年前，一對年輕夫妻滿臉愁容，先生是台北某大教學醫院的婦產科住院醫師，是他的同行，「因為胎兒羊水過多，來請我協助。羊水過多可能伴隨結構的異常，因此他們的前輩要他來找我看。」

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施景中回憶，「我看了許久，沒發現問題，但我也不敢講的百分之百，究竟有些問題隔著子宮、隔著肚皮看不出來。後來那小女生順利誕生，聽父親說好像沒什麼狀況。這麼多年過去，那年輕醫師早已升任教學醫院的生殖醫學中心主任。

施景中表示，幾天前，他到超音波室看外院轉診的病例，一位大五醫學生正輪到婦產科，「她向我致意，她是我們台大醫學系的學妹。她向我說：『父親要我跟您打招呼。』我問了她爸爸的名字，赫然發現面前這位學妹，就是我20多年幫忙診斷的那位羊水過多的胎兒。」

「真不敢相信，時間過得好快，20多年前那一幕，我仍歷歷在目。」施景中指出，聽過有一些同行，當碰到猶豫無法決定的狀況，會跟父母說，還是放棄吧，重新懷一個沒問題的寶寶比較快，「看到我眼前這位聰慧可愛的學妹，真的慶幸我當年沒這樣說，才能見證她成長學醫，變成我學妹，未來能救更多的人。」

有網友留言，「這是一種滿滿的成就」；施景中回應，「是的，還好父母當年做了正確的決定。」其他人紛紛直呼感動，「這故事也太感人」、「好感動，傳承啊」、「這就是善的循環，也是善的因果！」