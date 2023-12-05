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社會 社會焦點 保障人權

中市府連9年獲「公共工程金質獎」！再抱9座獎：幸福城市台灣共榮

▲。（圖／台中市政府提供）

▲台中市和平區環山部落南湖溪新建吊橋。（圖／台中市政府提供）

記者戴若涵／台中報導

行政院公共工程委員會日前揭曉工程盛事「第23屆公共工程金質獎」得獎名單，台中市政府共抱回7座金質獎、1座特別貢獻獎及1座個人貢獻獎，尤以建築、土木、維護管理類皆有獲獎，台中市更連續9年得獎，得獎數較上屆增加，工程品質有目共睹！

市府研考會主委劉彥澧表示，市政團隊秉持「幸福城市、台灣共榮」精神，打造台中成為永續宜居的幸福城市，也實現中台灣共好共榮的美好願景，此次榮獲行政院公共工程委員會金質獎的肯定，獲獎是對施政團隊工程品質的肯定，也督促市府持續建設、打造交通便捷的繁榮台中，及持續優化投資環境，協助廠商投資順利落地，讓台中成為最幸福宜居的城市。

劉主委指出，金質獎有工程界奧斯卡獎之稱，在多達百餘件優秀工程中爭取最高榮譽實屬不易。台中市政府相當重視公共工程品質，今年獲得7座金質獎、1座特別貢獻獎佳績並已持續獲獎9年，感謝所有市府同仁的努力付出，各工程機關一一克服缺工缺料及物價波動等工程困難，逐步完成市政建設，並不斷精進公共建設品質。

研考會進一步指出，此次獲公共工程優良獎計有停車管理處「台中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程」、教育局「台中市大雅區大雅國民小學附設公共化幼兒園園舍新建工程(第一次修正)」、觀光旅遊局「環山獵人登山步道建置工程」、新建工程處「大安濱海樂園北汕溪虹橋改建工程」、「和平區環山部落南湖溪新建吊橋」、「台中市烏日前竹地區區段徵收光竹橋改建工程」、養護工程處「秋紅谷景觀生態公園」等7件。

研考會說明，公共工程全生命週期包含規劃設計、工程招標、工程履約、營運維護等四大階段，此次得獎工程在土木、建築及維護管理類皆有斬獲，中市府重視三級品管制度並積極推動，研考會藉由抽查及輔導提升施工及維護管理層面品質，市府公共工程全生命週期方面普遍獲得肯定，在市政團隊同心協力下，開不了工的要開工，完不了工的要完工，市府將持續堅持輔導施工團隊落實三級品管制度，為公共工程品質把關，帶給市民最優質的公共建設。

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