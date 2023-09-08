二連霸！中市未登記工廠輔導再次榮獲評比第一

▲中市未登記工廠輔導再次榮獲評比第一，市府將持續積極輔導廠商合法化。（圖／台中市政府經濟發展局提供）

地方中心／綜合報導

台中市政府輔導未登記工廠合法化成效再次獲得經濟部肯定，連續兩年榮獲甲等殊榮！市府經發局表示，經濟部每年皆依據督導地方政府輔導未登記工廠合法化經營業務成效要點，考評全國各縣市該業務辦理成效，其中台中屬競爭最激烈的甲組，在輔導「掌握未登記工廠資訊」及「輔導未登記工廠辦理特定工廠登記」項目辦理成效領先各縣市，110年評比榮獲全國第一名，111年再度蟬聯寶座，連續兩年皆為全國第一。

經發局說明，該評核依照各縣市所轄未登記工廠家數及區域特性分為甲、乙及丙組，評比項目包括「掌握未登記工廠資訊」、「輔導未登記工廠辦理特定工廠登記」、「土地變更合法使用」、「輔導遷廠、關廠或轉型」、「執行未登記工廠稽查及取締作業」等項目。

▲召開說明會及小班制家教班教導業者補正教學。（圖／台中市政府經濟發展局提供）

其中，在輔導「掌握未登記工廠資訊」方面，台中除訂定未登記工廠清理及輔導程序外，更定期清查轄內未登記工廠，並配合中央機關清查農地變異點及受理府內機關平行通報案件，充分掌握轄內未登記工廠相關資訊。

另外在「輔導未登記工廠辦理特定工廠登記」項目，台中未登記工廠收件數居全國之冠，為加速輔導工廠合法化，率全國之先提出多項輔導措施，包括成立特定工廠登記單一窗口、跨局成立中市未登記工廠管理及輔導專案推動小組、建立專屬網站、持續召開說明會及小班制家教班教導業者補正教學、建置查詢進度平台，近期更推出利息補貼計畫，成效卓越，輔導未登記工廠合法化案件准駁量全國最高。

經發局指出，輔導未登記工廠辦理特定工廠登記共分為三個階段，為「納管申請、工廠改善計畫及取得特定工廠登記」，特定工廠後續可進一步申請用地變更取得一般工廠登記，目前台中申請數量均居全國之冠，共受理8,376件未登記工廠納管申請，均已審理完畢，尚有701件待業者補正，預計9月底前全面完成准駁。

在工廠改善計畫申請方面，共受理7,908件申請案，核准量已破千件，預計今年底前完成第一階段初審，目前台中已有144家工廠在完成工廠改善計畫後取得特定工廠登記，並有13家特定工廠完成用地合法化，續將申請辦理一般工廠登記。經發局呼籲，已取得特定工廠的業者應儘速提出用地計畫申請，儘早取得永續經營的身分。

經發局說明，感謝中央再度肯定，市府將持續積極輔導廠商合法化。另外，經發局已於6月17日公告「台中市政府經濟發展局辦理既有低污染未登記工廠改善貸款利息補貼作業要點」，只要符合資格的業者，即日起至今年11月30日止（或至今年度經費用完時截止受理），可向經發局申請利息補貼，歡迎業者善用政府資源踴躍申辦，加速企業深耕台中，讓台中的企業皆能安心拚經濟！