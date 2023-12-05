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邊吐邊跟監外艇2天2夜　陸艦遇颱風「大浪像山撲過來」

▲▼075型兩棲攻擊艦海南艦擁有面積相當於20座標準籃球場的直通甲板，可短時間放飛和收攏30多架艦載直升機。（圖／翻攝自央視）

▲075型兩棲攻擊艦海南艦。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

中國首艘075型兩棲攻擊艦海南艦已正式服役2年，艦長張美玉接掌不到1個月的時間便基本掌握全艦裝備性能，被陸媒盛讚是一名絕對成熟的一線指揮員。在近20年的服役生涯，張美玉印象最深是曾率護衛艦於南海跟監外艦，當時正值颱風天，邊吐邊執行任務「就這樣跟外艦硬扛了兩天兩夜」。

《央視》報導，張美玉出生在貴州黔東南的一個苗侗山寨，2001年考入清華大學，成為精密儀器與機械學系的一名國防生，畢業時主動放棄清華保研，成為海軍大連艦艇學院的碩士研究生，來到海軍一線部隊。他表示，「在部隊，不管碩士、博士，首先得是個戰士，必須特別能吃苦、特別能戰鬥。」

張美玉回憶，一次冬季颱風天，他率護衛艦在南海執行某次外軍艦艇跟監任務，「海浪就像一座小山一樣撲過來，幾千噸的艦艇也只是滄海一粟，駕駛室十多米高，往上一看全是浪、看不到天。」張美玉說，他和戰友邊吐邊工作，吐完就把袋子一繫繼續值班，睡覺的時候就用背包帶把人和床綁在一起，就這樣跟外艦硬扛了兩天兩夜。

在2022年7月出任海南艦艦長之前，張美玉先後在襄樊艦、三亞艦等多型驅護艦任職，並擔任三亞艦艦長，參加過亞丁灣護航、中外聯合演習，實彈射擊演練等30多項重大任務。在擔任艦長不到1年的時間裡，張美玉帶領海南艦全艦官兵順利通過兩次全訓考核，並編寫與艦艇裝備作戰運用相關的多個參考手冊，為後續入列的兩棲攻擊艦提供了教材和經驗。

▼海南艦艦長張美玉。

▲▼中國首艘075型兩棲攻擊艦海南艦艦長張美玉。（圖／翻攝自央視）

張美玉曾對《環球時報》指出，當時接任海南艦前有三方面的挑戰。首先需要全面了解海南艦自身的情況，其中自己本身對登陸和航空專業都比較陌生，是全新的領域；其次，作為搭載平臺，海南艦搭載了氣墊艇、裝甲車、直升機等，因此還要掌握「合作夥伴」的相關情況；第三，兩棲攻擊艦不會單獨行動，是編隊出擊，因此要和編隊成員中的驅、護艦以及其他軍兵種協同作戰。

075型兩棲攻擊艦被解放軍視為「奪島神器」，資料顯示，這艘4萬噸的海上巨艦可搭載4艘426型氣墊登陸艇，能運載成百上千噸作戰物資，上千名全副武裝的登陸步兵，50多輛兩棲裝甲戰車等，能執行立體兩棲登陸作戰，執行搶灘登陸和奪取島嶼等任務，已成為解放軍強大的海上立體機動登陸作戰的大型平台。

該艦配置2部艦載機升降機，直通甲板上有6個直升機起降點，能在短時間內，放飛和收攏30多架艦載直升機。艦載防禦武器方面，075擁有2座1130型11管30mm近防炮系統、2座18聯裝紅旗-10近程防空導彈系統、3座24聯裝122mm多功能火箭發射器。

▼海南艦與氣墊登陸艇進行協同作戰訓練。

▲解放軍海軍075兩棲攻擊艦海南艦與氣墊登陸艇進行協同作戰訓練。（圖／翻攝央視）

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