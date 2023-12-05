找Toyz頒獎統神爆氣！主持人徐展元囧遭出征　網怒：以後拒看你

▲統神（左圖右）飆罵Toyz（左圖左）是「販毒狗」，場面尷尬，主持人徐展元（右圖右）無端遭受波及。（翻攝自中華民國電子競技運動協會YouTube頻道／徐展元臉書）

圖文／鏡週刊

「2023 星光電競大賞」4日舉行，主辦單位邀請到涉毒網紅Toyz（劉偉健）擔任頒獎人，當他頒發給「亞洲統神」（張嘉航）時，統神跳上台飆罵Toyz是「販毒狗」，質疑主辦方找販毒者來頒獎。當天主持人之一的主播徐展元也掃到颱風尾，大批網友湧入他的臉書留言「展元出事啦」「現場看是不是很刺激」「展元哥你們對販毒的人也太友善了吧」，甚至有人喊拒看。

Toyz昨頒發「娛樂效果獎」，公布得獎人為統神時，統神因不滿主辦方找有販毒遭判刑紀錄的Toyz頒獎，上台痛罵Toyz「販毒狗」，「找販毒的來頒獎，製作單位怎麼做的」，場面尷尬，統神的妻子003也直接帶小孩離席，不過統神隨後笑著跑上台說：「好了啦！做做效果。」隨後跟著妻小離開。

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相關畫面迅速在網路上引起熱議，事發當下，一旁的主持人徐展元、SoBaDRush也相當錯愕。怎料有大批網友湧入徐展元臉書，留言：「謝謝展元哥 辛苦了 也謝謝中華民國電子競技運動協會讓我知道政府支持販毒」、「我還是覺得公眾人物吸毒販毒就應該滾 展元哥 也很想問你 看到Toyz你們都不氣憤嗎？ 販毒耶」。

▲▼徐展元臉書湧入大批網友留言。（翻攝徐展元臉書）



有人質疑徐展元，「請問展元，如果改天棒球相關獎項頒獎典禮請陳致遠來頒獎,你能夠接受嗎？今天發生的情況大概就是這樣」、「大巨蛋別找王貞治找雨刷來開場好了」、「笑死人的活動 找一個毒販來頒獎 可憐」、「找有販毒前科的人來頒獎？以後拒看你了 實在太離譜」。但也有人緩頰，「為什麼要出征主持人？」「展元只是主持人，要轟製作單位吧」。

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