Toyz穿西裝被說像89！粉絲驚「很像鍾培生」：活成自己討厭的樣子

記者曾筠淇／綜合報導

中華電子競技運動協會（CTESA）主辦的星光電競大賞邀請Toyz擔任神祕嘉賓、頒獎人，Toyz特地穿了一套西裝參加，並在臉書貼出照片說自己「明明很帥」。不過貼文底下，就有不少網友調侃，「有培生的樣子了」、「人往往會變成自己討厭的樣子，這句話果然是真的」。

Toyz在臉書、IG都貼出自己出席中華電子競技運動協會的照片，他穿上白色襯衫、黑色西裝外套，看起來相當正式。不過，他卻在文中透露，「有人說我穿得像低階八九！」而他並沒有接受這樣的說法，為自己平反「明明很帥！」

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▲Toyz被說像「低階八九」。（圖／翻攝自Facebook／Toyz）

只是照片曝光後，就有大票網友留言直呼，「只有我覺得有點像鍾培生了嗎」、「人終究會活成自己最討厭的樣子」、「這跟鍾培生開始有夫妻相了」、「為什麼很像鍾培生啊？椅子」、「這是鍾培生look吧」。網紅開水小姐（謝似餘）也留言表示，「這張猛一看很培生耶」。

據了解，Toyz與香港電競教父鍾培生恩怨纏數年，兩人結下的樑子遲遲未解開，後來雙方在《拳上 Tha Cage》上開打，只是Toyz最後遭TKO（技術性擊倒），輸給鍾培生。事後Toyz坦言輸了比賽很難過，但也決定請粉絲們喝拾汣茶屋的「中焙生乳紅茶」。