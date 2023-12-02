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社會 社會焦點 保障人權

議員帶小三受訪成「賢伉儷」　友人還祝房事順利...正宮怒告

▲屏東縣議長選舉　民進黨籍議員吳亮慶再摃上縣黨部 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲吳姓屏東縣議員剛被判當選無效，又因外遇被太太告上法院。（圖／資料照）

記者郭玗潔／屏東報導

前屏東縣議員吳亮慶因涉賄，今年10月被法院判當選無效，又被妻子告上法院，指他出軌陳姓女子，兩人大方以夫妻關係對外亮相，還接受媒體訪問，文章註明「屏東縣議員吳亮慶賢伉儷觀賞樂團在屏東演藝廳的演出」，妻子怒對兩人求償220萬。屏東地院審理，判吳和陳女侵害配偶權，應連帶賠償30萬元。

正宮表示，她從前年9月就發現丈夫和這名女子交往密切，但不知道她的身分，直到去年3、4月間，她朋友發現小三在臉書張貼和她丈夫的親密合照和出遊打卡紀錄，她才得知小三是陳姓女子，而陳女明知吳亮慶已婚，兩人還在吳位於高樹鄉住所同居至今，讓她痛苦不已，要向兩人連帶求償220萬元。

正宮指出，兩人早在2012年起就同遊日本、全台，小三還在社群媒體上稱吳「老公」或她男人，底下友人也祝福他們「房事順利」，陳女更炫耀丈夫送她瑪莎拉蒂，還坐在吳大腿上稱「每次都要上架檔大肚」等親密照，兩人對外舉止宛如夫妻，被鄰居稱為伉儷。

全案審理時，吳和陳女否認同居，表示陳女僅為吳處理公關和家務管理等事務，而且吳和正宮已分居20多年，沒有履行任何夫妻義務，可認兩人已各自在外發展生活。何況正宮在2014年警詢時，就自稱寄了存證信函給丈夫同居外遇的女友陳女，卻直到去年9月才提告，早超過法律時效。

法官檢視相關證據，有媒體於2019年9月21日刊登吳和陳女合照，記載「屏東縣議員吳亮慶賢伉儷觀賞神韻交響樂團在屏東演藝廳的演出」、「縣議員夫婦讚神韻令人境界提升」，媒體函覆法院表示，受訪當時記者多次稱吳男身邊的女人為夫人，兩人都沒有澄清。

法官認為，據正宮提出證據，雖無法證明兩人同居，或吳有送陳女瑪莎拉蒂，但兩人親密合照且對外舉止宛如夫妻，已侵害配偶權，而正宮雖在2014年3月得知兩人婚外交往，但不能證明正宮也知道兩人之後仍持續交往，判吳和陳女要連帶賠償30萬元。可上訴。

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