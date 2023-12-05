快訊／賴清德預告：選舉越來越激烈　中國企圖扶植親中政權

▲賴清德今天上午前往溪南湖口顯聖宮參香。（圖／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉倒數39天，民進黨總統參選人賴清德今（5日）表示，選舉會越來越激烈，雖然民調暫時領先，但是票沒有開出來還不得而知，呼籲支持者不要放鬆；中國藉由這場選舉企圖扶植親中政權，希望國人明辨事實，做出最好的選擇，讓台灣的民主可以繼續前進。

賴清德今天上午前往溪南湖口顯聖宮，陪同立委參選人詹紀緹、曾聖凱參香祈福，媒體詢問，如何看待日本政治學者小笠原欣幸分析，賴清德與侯友宜的差距從6.3個百分點縮減至3.6個百分點，顯示賴清德並非遙遙領先，可能進入貼身肉搏？

對此，賴清德回應，選舉已經剩下40天不到，會越來越激烈，雖然民調暫時領先，但是票沒有開出來還不得而知，所以希望支持者千萬不要放鬆，「我們一定會全力以赴，我們大家團結一致，贏得這場關乎台灣前途，非常重要的選舉」。

賴清德說，不僅僅總統要當選，也希望支持民進黨的立委參選人，好比民進黨在新竹縣提名了兩位年輕有抱負而且非常優秀的參選人，包括第一選區的詹紀緹，第二選區的曾聖凱，敬請新竹縣的父老鄉親，也來給予鼎力支持。

此外，針對美國在台協會（AIT）處長孫曉雅重申美國政府不會選邊站，賴清德說，孫曉雅的說明，再次證實美國是支持台灣的，她也說明了，這場選舉裡面，AIT也是一個攻擊目標，從選舉到現在看得很清楚，中國藉由這場選舉，企圖扶植親中政權，其實有很多事證，在這種狀況之下，希望國人能夠明辨事實，也能夠做出最好的選擇，讓台灣的民主可以繼續前進並獲得保障。

另對美國學者葛來儀推文稱，非常遺憾觀點遭到台灣某些人士斷章取義，賴清德說，很遺憾葛來儀女士的發言遭到在野黨扭曲，甚至用來攻擊對手，「我覺得這些都是不好的」，因為要成為國家領導人，基本的作法是要用誠實的態度面對國際的評論，不可以斷章取義，基於選舉利益攻擊對手，這不會贏得國際社會的肯定跟支持。