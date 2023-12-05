知名職籃教練竟撂人「圍毆兒子」　摩鐵偷情多次被抓猴

▲許妻控訴丈夫許智超夥同友人圍毆兒子成傷，她已陪兒子作筆錄控告許妨害自由與傷害等罪。（圖／CTWANT提供，下同）

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職籃T1聯盟台中太陽隊助教、中信金融管理學院教授許智超遭爆婚外情，除了偷吃吳姓前電信女籃球員，又與何姓美商主管親密同遊柬埔寨外，許妻今年4月再抓到他與喬姓前三鐵女國手到汽車旅館開房。許妻說，她與許智超結婚22年，自己從畢業後就在國小擔任體育老師，對丈夫萬分信任，從不過問其行程，不料卻換來接二連三的背叛，對小孩的教育也毫不關心，決心與丈夫分道揚鑣。

許妻控訴，許智超以工作繁忙為由，很少參與家庭活動，對兒女的教育也不用心，幾乎不曾出席國小女兒的學校活動，對兒子的教育也不探問；不久前兒子犯了錯，他的管教方式竟是在11月28日清晨把已經成年的兒子約到新北市泰山區，找來另外3名友人持棍棒圍毆兒子，把他打得渾身是傷。兒子事後向媽媽求救，許妻當天帶他去驗傷並對許提出傷害告訴。

▲許智超與在外商公司任職的何女前往柬埔寨，還拍攝大量旅遊照，讓許妻相當痛心。

許智超與妻子是高中體育班的同學，二人從高三開始交往，在一起已經33多年，育有一子一女；許妻說，她今年3月第一次抓到許智超與吳女在高雄開房間，當時許下跪向岳母道歉，她心軟選擇原諒，只要許簽下悔過書，保證2年內不再犯，沒想到，許卻連如此寬鬆的條件也做不到，僅僅一個月又被她逮到偷吃。

許智超和吳女多次進出汽車旅館、相約出遊，甚至在大街上當眾擁吻，雙方愛的足跡遍及雙北各地摩鐵、溫泉飯店，許智超還公然帶外遇對象吳女回父母家，並在年節聚餐時與吳女大方合照。許妻說，許智超跟她說要到蘇州寫論文，卻與何女跑到柬埔寨旅遊，還大方拍了274張照片，再加上與喬女到新北中和汽車旅館開房，實在讓她無法再原諒，已對吳、何、喬女提告外，也與許智超對簿公堂，要求許將目前居住的房子過戶到她的名下，再給予1040萬做為女兒唸到大學的費用。

▲許智超在籃球界享有盛名，籃協舉辦明日之星籃球營隊時，副秘書長李雲翔（右三）也特別邀請許智超擔任教練。

「律師費用太龐大，告一個人就要花2、30萬，我的經濟能力有限。」許妻說，許智超的事業有成，除了是職籃教練、球評、大學教授、警專體能教官，她自己則只是小學教師，過去許經常外宿，或是到深夜二、三點才回家，理由是要與球員、家長、球團老闆、贊助廠商談事情，生活單純的她也都百分之一千相信；但近來從許智超的手機通訊對象可看出，他至少與8、9名關係瞹眛的女性往來頻繁，還替對方付房租、給生活費，其中甚至有同校的教授。

許妻說，一連串發現丈夫有這麼多外遇對象，讓她很難承受，許智超在外遇被抓包後，曾說會改變生活習慣、分擔家庭費用，還傳訊說珍惜夫妻兩人33年的感情，很愛妻子與兒女3人，但原本約好兩人要一起進行婚姻諮商，許卻有各種原由、一次也沒出席。她原本擔心離婚會對小六的女兒造成陰影，但現在她已經下定決心要結束這段孽緣，告訴女兒說「父母離婚不是丟臉的事，缺了爸爸，周圍還有這麼多人愛你，不要擔心。」

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