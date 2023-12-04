桃園112學年度學生音樂比賽　干心菱、陳泓榤、曾慶稦表現亮眼

▲中興國中干心菱在鋼琴獨奏榮獲國中一區A組優等第一名。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市112學年度學生音樂比賽，4日起至12日假六和高中進行，行進管樂的部分則於市立仁和中學辦理。各校音樂好手莫不卯足全力，登台展現才華。市府教育局指出，正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，學生們將平日堅持練習所累積的深厚功力，以分享美好音樂的心於台前演出，期獲評審青睞，取得代表桃園市參加全國決賽的資格。

▲內壢國中陳泓榤榮獲薩克斯風獨奏國中二區A組特優第一名。

首日賽事由個人賽揭開序幕，項目包括鋼琴、弦樂、國樂吹管等獨奏樂器，尚有樂曲創作、管樂及國樂彈撥獨奏項目，總共25種中西樂器與202類組比賽，豐富的比賽種類提供學生多元揮灑的空間，與他校學生相互切磋下更能增進視野與見賢思齊，並創造難忘的回憶，足見市府對提振音樂發展風氣的重視。

目前個人賽的部分已進行完畢，其中中興國中干心菱在鋼琴獨奏榮獲國中一區A組優等第一名，以嬌小的身軀面臨了八度音的精準及如何平均運用力量彈奏的困擾，不斷地挫敗卻依然奮起，並體悟到幸福源自於內心感受的真諦，藉由音樂深刻的體認哀樂，滿足於成功練習的成就感與失敗時的困頓，無論苦與樂都是生命前進的養分。

▲新明國中曾慶稦，在大提琴項目榮獲國中三區A組特優第一名。（圖／教育局提供）



內壢國中陳泓榤則體認到「沒有艱辛，便無所得。」面臨九年級繁重的課業壓力，仍然以熱愛音樂的心堅持不放棄，因為他知道，只要撐過將會有一片光明，皇天不負苦心人，秉持著這樣的信念，他榮獲薩克斯風獨奏國中二區A組特優第一名的殊榮！此外，無論晴雨，十年如一日，每日堅持至少練琴三小時的新明國中曾慶稦，在大提琴項目榮獲國中三區A組特優第一名，在他身上，可以看見專注於一件事是如此的耀眼閃亮，更深深見證了持之以恆正是成功的不二法門！

桃園市112學年度學生音樂比賽，計有317場次，團體組190隊，個人組989人參加。個人賽及部分團賽的部分於今年10月17日至11月16日假桃園市客家文化館演藝廳展開。