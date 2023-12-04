台74線小貨車一踩煞車失控　旋轉270度影片曝！撞分隔島躺路中

記者許權毅／台中報導

台中吳姓男子（40歲）今（4）日中午12時許駕駛一輛小貨車，沿台74線東向19K直行，突然車輛失控打滑，往分隔島衝撞，車斗內許多籃子掉落，小貨車側躺在路中。吳男稱，是因為前車煞車，他煞車不及才會失控。吳男送醫後無大礙。

▲台74線一輛小貨車翻覆，吳姓駕駛稱是前車煞車，自己煞車不及而肇事。（圖／民眾提供）



有目擊民眾公布事發影片，當下天空飄雨、路面濕滑，只見白色的小貨車原本行駛在中線，突然煞車後往分隔島衝去，車頭重重撞了一下，整輛車總計旋轉270度，向左側倒去，後方車輛鳴按喇叭、開啟雙黃燈提醒，所幸並無造成二次追撞。

▲▼有目擊民眾公布事發過程，小貨車往分隔島猛撞，隨後向左側車身翻覆。（圖／翻攝記者爆料網）



大雅警分局初步調查，該案發生在今日12時43分，經檢測，吳男並無酒駕，車輛左前車頭受損，吳男手腳擦挫傷，被送往慈濟醫院治療後無礙，詳細肇責待釐清。

▲▼ 吳男四肢擦挫傷，被送醫後無大礙。（圖／翻攝高速公路1968、民眾提供）



警方呼籲，雨天期間汽機車容易發生自撞、自摔事故，天雨路滑行車應放慢速度，並於行前檢查輪胎，避免因胎紋深度不足產生水漂現象，另請隨時注意周遭狀況，保持安全距離、減速慢行，避免事故發生。