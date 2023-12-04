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大陸 大陸焦點 特派現場

中國想破解美國圍堵　學者：最好武器是「單邊開放」

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲中美競爭態勢持續。（圖／CFP）

文／中央社台北4日電

中國認為美國和西方圍堵其發展，學者鄭永年指出，最好的破解武器就是「單邊開放」；他認為中共領導人習近平視察上海後會推出更多政策，對法國、德國等6國實施單方面免簽只是第一步。

陸媒觀察者網今天報導，香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年近日在一場「中國更高水平開放與經濟全球化的未來」研討會上提出看法。

鄭永年表示，他對這個議題有4個觀點；包括發展是開放的產物，全球化更是開放的產物、英美的現代化是單邊開放的結果、當代中國的發展也是單邊開放的結果，以及中國需要更大規模的單邊開放。

他指出，今天大家總是強調對等開放，一些外交官和商務人士根據在教科書上學到的教條，只知道對等開放，不知道單邊開放。當然，在國際會議、國際條約，為了強調主權性，肯定強調要對等開放。但現實不是這樣，歷史上發達國家的成功都是單邊開放的結果。

▲▼中美關係,美中關係。（圖／CFP）

鄭永年說，英國是最先實現單邊開放的，因為它是第一個工業化國家，有條件單邊開放，而美國表面上是最強調對等開放的，但只有當要強迫落後國家開放的時候就實現對等開放，美國從一開始就一直強調單邊開放，根據它自己的需要進行單邊開放。

他強調，人才、企業和金融這三大系統是美國最重要的成功標誌，正因為美國單邊開放，吸引了世界上最好的資本、最好的技術、最高端的技術。曾經處於世界巔峰的英國也是這樣。

而中國1980年代剛改革開放的時候，沒有資本，鄧小平倡導「請進來」，打開大門讓外面的資本進來，這是單邊開放，之後90年代中國為加入世界貿易組織（WTO），提出了「接軌」，也是典型的單邊開放。

他表示，從另一個角度看，太過追求對等開放，有時會陷入誤區，例如跟香港談經貿協議搞對等，但香港是地方政府，中央政府和地方政府搞什麼對等？再比如，跟台灣的經貿協議也要搞對等談判，這就很容易辦錯事，因為對等談判是兩個政府之間的事情，一旦兩個政府之間一談判就是高度政治化。

他再舉中歐投資協定為例，如果要對等開放，就要歐洲議會同意，這可能需要5年、10年甚至15年。怎麼辦？「我們自己先做起來」。

鄭永年強調，美國在世界上到處搞同盟圍堵中國，單邊開放就是針對美國同盟最好的武器，中國是最大的單一市場，靠意識形態是堵不住的，資本是要到處走的，哪裡有機遇就去哪裡，認清這一點就無需害怕。

此外，香港明報11月30日報導，鄭永年在習近平視察上海後表示，這是個訊號，此行過後一定會推出更多新的開放政策，「單邊開放」會是其中之一，日前推出的6國單方免簽只是第一步。

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