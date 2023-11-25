竹材做觀光！花蓮富里開發竹產品　竹林步道SPA遊程明年開放

▲林業及自然保育署花蓮分署與富里鄉農會，舉辦「竹產業創新發展暨幸福農村綠色照顧成果展」。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為振興花蓮竹產業，林業及自然保育署花蓮分署攜手富里鄉農會，共同推動竹產業六級化，25日在馥茶堂舉辦「竹產業創新發展暨幸福農村綠色照顧成果展」，經濟部水利署第九河川分署長王國樑及花蓮區農業改良場楊大吉場長蒞臨現場，一起見證在絕美竹林里山散步首推竹SPA遊程，伴隨新開發的竹香氛蠟燭、竹擴香片等紓壓療癒竹產品，邀請民眾來親身體驗竹林的迷人魅力。

▲▼現場展出以竹材料創新開發的多樣療癒系竹產品。



花蓮分署秘書余蘭君表示，台灣竹林面積廣達18.3萬公頃，蘊藏約15.8億支竹子。竹不僅具有優越的固碳能力，更是全球公認具龐大發展潛力的綠色資源。因此，提升木材自給率，發展竹產業發展至關重要。

花蓮分署以促進人地和諧的里山竹經濟為目標，輔導富里鄉農會重新啟動廢耕竹林，轉向觀光發展。著眼於現代人的身心靈需求，以竹林的天然療癒力為出發點，精心打造絕美竹林步道，同時引進受林業保育署竹產業微型產業輔導的伊晉萱公司竹SPA，供遊客放鬆身心。同時，在國產材地產地銷中心「馥茶堂」文青咖啡館中展售多元竹產品，打造花蓮在地竹品牌新形象，期待為花蓮帶來竹美學旅遊新經濟。





富里鄉農會在花蓮分署補助竹產業發展計畫下逐年擴大竹林步道，今年度更獲得花蓮縣絕美步道殊榮，遊客量銳增三成，同時帶動竹產品開發和竹林遊程的經濟效益。今年首推香氛竹蠟燭、城市竹杯、竹擴香片、竹杯墊等多樣療癒系竹產品，希望為忙碌地都市人帶來竹林幽靜自然氣息與舒壓療癒。未來，遊客可在馥茶堂體驗並購買產品，竹SPA療癒遊程將在明年開放，歡迎預約。花蓮分署將持續協助竹產業經濟發展，富里竹林放鬆身心，享受竹間天地心旅行等你來體驗。