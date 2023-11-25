　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

竹材做觀光！花蓮富里開發竹產品　竹林步道SPA遊程明年開放

▲林業及自然保育署花蓮分署與富里鄉農會，舉辦「竹產業創新發展暨幸福農村綠色照顧成果展」。（圖／花蓮分署提供，下同）

林業及自然保育署花蓮分署與富里鄉農會，舉辦「竹產業創新發展暨幸福農村綠色照顧成果展」。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為振興花蓮竹產業，林業及自然保育署花蓮分署攜手富里鄉農會，共同推動竹產業六級化，25日在馥茶堂舉辦「竹產業創新發展暨幸福農村綠色照顧成果展」，經濟部水利署第九河川分署長王國樑及花蓮區農業改良場楊大吉場長蒞臨現場，一起見證在絕美竹林里山散步首推竹SPA遊程，伴隨新開發的竹香氛蠟燭、竹擴香片等紓壓療癒竹產品，邀請民眾來親身體驗竹林的迷人魅力。 

▲林業及自然保育署花蓮分署與富里鄉農會，舉辦「竹產業創新發展暨幸福農村綠色照顧成果展」。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼現場展出以竹材料創新開發的多樣療癒系竹產品。
 
花蓮分署秘書余蘭君表示，台灣竹林面積廣達18.3萬公頃，蘊藏約15.8億支竹子。竹不僅具有優越的固碳能力，更是全球公認具龐大發展潛力的綠色資源。因此，提升木材自給率，發展竹產業發展至關重要。

▲林業及自然保育署花蓮分署與富里鄉農會，舉辦「竹產業創新發展暨幸福農村綠色照顧成果展」。（圖／花蓮分署提供，下同）

花蓮分署以促進人地和諧的里山竹經濟為目標，輔導富里鄉農會重新啟動廢耕竹林，轉向觀光發展。著眼於現代人的身心靈需求，以竹林的天然療癒力為出發點，精心打造絕美竹林步道，同時引進受林業保育署竹產業微型產業輔導的伊晉萱公司竹SPA，供遊客放鬆身心。同時，在國產材地產地銷中心「馥茶堂」文青咖啡館中展售多元竹產品，打造花蓮在地竹品牌新形象，期待為花蓮帶來竹美學旅遊新經濟。

▲林業及自然保育署花蓮分署與富里鄉農會，舉辦「竹產業創新發展暨幸福農村綠色照顧成果展」。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
富里鄉農會在花蓮分署補助竹產業發展計畫下逐年擴大竹林步道，今年度更獲得花蓮縣絕美步道殊榮，遊客量銳增三成，同時帶動竹產品開發和竹林遊程的經濟效益。今年首推香氛竹蠟燭、城市竹杯、竹擴香片、竹杯墊等多樣療癒系竹產品，希望為忙碌地都市人帶來竹林幽靜自然氣息與舒壓療癒。未來，遊客可在馥茶堂體驗並購買產品，竹SPA療癒遊程將在明年開放，歡迎預約。花蓮分署將持續協助竹產業經濟發展，富里竹林放鬆身心，享受竹間天地心旅行等你來體驗。

ET快訊
巨乳妹「好市多自拍露奶片」！　再賣性愛片下場曝
歡慶吳慷仁奪影帝！　foodpanda「限時一日優惠碼」快收
TOYOTA「經典Logo」即將消失！藍圓圈取代　新一代Ca
最後1天！　好市多黑五「第7波隱藏優惠」揭曉
瑤瑤「正面挖出4洞」雙峰弧線全露！　金馬閉幕片穿超辣
事發前影像曝光！北市男詭異爬坐斑馬線　下秒慘遭賓士輾斃
伍佰合肥演唱會　現場粉絲大喊「退票」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

王義川酸「趙侯配」才對　要與謝龍介男子漢對決

藍白合破局　林俊憲：國民黨、民眾黨共演一場翻臉大戲

水道博物館天然蔬果園　野生山苦瓜、山藥連毛毛蟲都吃得超肥大

2023全國EMBA首屆鐵馬論劍環島　13校200菁英中央大學熱血出發

桃園「圓夢婚禮」50對長輩扮新人　籲子女鼓勵父母快樂走出來

到曼谷推展觀光　桃園副市長蘇俊賓「插畫外交出奇招」

家庭糾紛失控！男拿長鋸鐵鎚逼近揮舞「開槍啊」　警秒鳴槍制伏

林佳龍批重大建設延宕　中市府回擊： 收拾殘局反被始作俑者批評

「基隆潮時尚秀」西二倉庫登場　謝國樑：發展西岸碼頭觀光

百公斤電塔工人踩大石滑落遭巨石壓傷　搜救人員獨輪車搬運下山

金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

金馬60年「攝影獎首位女得主」！　 上台「一句感言都沒講」就走了XD

陳意涵受訪...劉俊謙「在旁笑」挨打了　他爆紅羞：很多人看到我屁股

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

遇自行車接連違規騎上人行道　副站長狂勸「用牽的」怒報警

上百隻「恐龍」齊聚國家體育場　短腿狂奔競速！冠軍爽獲萬元

王義川酸「趙侯配」才對　要與謝龍介男子漢對決

藍白合破局　林俊憲：國民黨、民眾黨共演一場翻臉大戲

水道博物館天然蔬果園　野生山苦瓜、山藥連毛毛蟲都吃得超肥大

2023全國EMBA首屆鐵馬論劍環島　13校200菁英中央大學熱血出發

桃園「圓夢婚禮」50對長輩扮新人　籲子女鼓勵父母快樂走出來

到曼谷推展觀光　桃園副市長蘇俊賓「插畫外交出奇招」

家庭糾紛失控！男拿長鋸鐵鎚逼近揮舞「開槍啊」　警秒鳴槍制伏

林佳龍批重大建設延宕　中市府回擊： 收拾殘局反被始作俑者批評

「基隆潮時尚秀」西二倉庫登場　謝國樑：發展西岸碼頭觀光

百公斤電塔工人踩大石滑落遭巨石壓傷　搜救人員獨輪車搬運下山

王義川酸「趙侯配」才對　要與謝龍介男子漢對決

藍白合破局　林俊憲：國民黨、民眾黨共演一場翻臉大戲

快訊／賴清德花蓮高呼「美德贏台灣」　拒走一中回頭路

好市多黑五最後1天優惠懶人包！APPLE WATCH、瑞士巧克力粉下殺

闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客

亞錦賽大巨蛋開打黃牛氾濫　警專案掃蕩！夫妻檔臉書轉售慘了

「年輕的林青霞」有比林襄正？　PTT鄉民：東方不敗就是永遠的經典

湖人4主力缺陣不怕　「一眉」戴維斯狂砍32分13籃板領勝宰騎士

祈錦鈅產後「大了兩個Size」！　前後對比拍成片：人體真的很神奇

維生素C什麼時候吃最好？6大功效＋攝取量要知道　加碼高含量食物推薦

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

地方熱門新聞

林佳龍批重大建設延宕中市府回擊

失控男拿長鋸「開槍啊」遭警鳴槍制伏

基隆潮時尚秀　謝國樑：發展西岸碼頭觀光

百公斤工人滑落遭壓傷　獨輪車運下山

美津濃馬拉松接力賽　金山警沿線交通管制

駕車這燈號不閃罰1200元

赴泰推展觀光　蘇俊賓「插畫外交出奇招」

桃園「圓夢婚禮」　50對長輩扮新人

2023全國EMBA首屆鐵馬論劍環島　中大熱血出發

全國華風盆栽展　國內外170樹友參展

水道博物館天然蔬果園

南投立委9人登記參選並將於12／20進行號次抽籤

台南市響應國際身心障礙者日邀共融參與

19歲男開「移動豪宅」保時捷自撞號誌桿

更多熱門

相關新聞

藍白合破局！觀光、航空股賣壓出籠　雄獅等3檔跌逾半根

藍白合破局！觀光、航空股賣壓出籠　雄獅等3檔跌逾半根

柯郭侯三方昨日在君悅酒店會面協商，最終不歡而散，藍白合確定破局；期待政策紅利的航空、觀光股今（24）日失望性賣壓出籠，航空雙雄早盤跌逾2％、雲品（2748）、鳳凰（5706）、雄獅（2731）等跌幅都超過半根。

創史上最大旅遊逆差　李彥秀疑賴清德：說好的春暖花開？

創史上最大旅遊逆差　李彥秀疑賴清德：說好的春暖花開？

團客赴陸人數有望上修

團客赴陸人數有望上修

藍白合卡關　法人：觀光股短線有壓、長線仍有利多消息

藍白合卡關　法人：觀光股短線有壓、長線仍有利多消息

花蓮港打通任督二脈　開闢奇萊鼻景觀廊帶道路

花蓮港打通任督二脈　開闢奇萊鼻景觀廊帶道路

關鍵字：

廢耕竹林觀光富里步道SPA療癒遊程開放

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

吳慷仁多強才能奪影帝？

金馬60年首位攝影獎女得主！余靜萍上台「沒講1句話就走」全場驚呆

金馬獎／吳慷仁奪影帝！邵雨薇溫柔表情被拍

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

【金馬獎／完整得獎名單】影帝吳慷仁、影后林品彤

邵雨薇放閃：吳慷仁每天都在謝我

借男友手機追劇　她竟看見媽媽遭性侵影片

金馬獎／方志友奪獎激動哭了！林柏宏衝上去擁抱

快訊／7-11開出2張千萬發票！

林柏宏：我只是想起身恭喜方志友

吳慷仁拿影帝「愛的抱抱邵雨薇」

吳慷仁陪陳慧翎走最後一程　「握著她的手」：我拿獎妳會信嗎？

日公司研發「合意性交App」　預計12月中推出

吳慷仁vs.王柏傑！影帝戰到最後

陳慕義虧郭董：做奇奇怪怪的事

更多

最夯影音

更多
金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影

金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影
國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面