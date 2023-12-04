陽明Q4估仍靠利息收入維持獲利　胡塞武攻事件待觀察

▲左起陽明策略長白坤榮、總經理杜書勤、業務長李明輝。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今日召開法說會，指出巴拿馬運河影響滿大，成本面上升，公司研究巴拿馬運河附加費徵收辦法當中，另美東線回程船都已改走蘇伊士運河。現場法人指出，陽明第四季本業虧損恐加大，但因高額利息收入，公司應可持續維持獲利。陽明第三季手上現金超過2千億元，前三季利息收入超過90億元。

對於今日傳出紅海發生葉門胡塞武裝部隊攻擊商船事件，公司總經理杜書勤表示目前攻擊是針對以色列籍船，且發出攻擊前有先做警告，後續發展將再觀察。

根據新華社報導，葉門胡塞武裝當天發動導彈襲擊，分別擊中位於紅海南部海域的3艘商船，美國海軍隨即擊落3架胡塞武裝無人機。根據美國中央司令部訊息，當天共有4枚導彈從葉門境內受胡塞武裝控制的區域射向紅海南部國際海域，其中1枚落水，另外3枚分別擊中3艘商船。

當時正在紅海海域巡邏的美國海軍“卡尼”號導彈驅逐艦駛往事發區域提供支援，其間共擊落3架朝其飛來的胡塞武裝無人機。受襲的3艘商船均係運送大宗貨物的船隻，共與14個國家相關聯，不同程度受損。

陽明表示目前該公司所屬聯盟船舶有4組船在美東線，3組走巴拿馬運河、1組繞行蘇伊士運河，美國返航則是會去繞行好望角，未來未取得通閘權船隻會改走蘇伊士。

陽明今年第三季單季營收998.13億元，稅後淨利達497.48億元，稅後EPS為每股淨利14.25元，但是本業虧損有13.57億元。今年前三季，營收3,159.64億元，稅後淨利1,658.58億元，較去年同期增加50.95%，稅後EPS為每股淨利47.5元。