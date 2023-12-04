癌友安寧病房完婚！男友「就是要給妳一個歸宿」　醫護感動見證

▲謝先生（右一）與李姓婦（右二）人在醫護及戶政人員見證下在病房完婚，成為「法定夫妻」。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮63歲李姓婦人，3年前發現罹患食道癌，在男友陪伴下歷經辛苦的抗癌過程，上週住進門諾醫院安寧病房，為了不留遺憾，2人在醫護及戶政人員見證下在病房完婚，成為「法定夫妻」，現場雖沒有華麗禮服、結婚鑽戒，但先生卻為她獻上永恆的愛，含淚傾吐「就是要給妳一個歸宿！」李姓婦人感動回應說：「謝謝你這麼用心的愛著我！」



10年前兩人因工作相識相戀，胼手胝足努力為生活打拚，雖曾宴請親朋好友吃飯，相互介紹彼此關係，卻始終沒有登記結婚，這件事讓陳先生一直惦記心中；3年前因李婦身體出現異樣，就診發現罹癌，雖努力抗癌仍不敵病魔，經醫師評估病況無法再積極治療住進安寧病房之際，陳先生毫不猶豫直接向李婦說「我要娶妳！」此舉也令醫護團隊相當感動。





護理師為新娘畫上淡雅的妝容，穿上喜氣的紅色毛衣整個人更顯幸福洋溢，木訥地的陳先生則由醫護幫忙，別上「新郎」胸牌，露出喜悅又羞澀的神情，在醫護團隊及戶政人員的見證下，完成結婚儀式，過程雖然簡單，但兩人堅定的愛情早已深烙於彼此心中。



「不只是給她一個歸宿更是一份愛的承諾！」陳先生說，妻子在他人生最落寞無助的時候不離不棄，她做事小心謹慎、貼心，不管遇到什麼挫折，永遠都以笑來面對，平常開朗的她，即將走入人生最後階段，「我不能讓她孤孤單單的走」，不管她變得怎麼樣，還是會深愛著她，縱使時間有限，也會用最好的陪伴，好好愛她。

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▲李婦在婚禮前夕，接受院牧室牧師的受洗，成為一名基督徒。

在面對人生終點前，李婦在門諾安寧團隊陪伴下，沒有感到一絲惶恐，反而更堅定自己的信心，透過繪畫以及與關懷師的分享，想起小時候曾與父母上教會的過往，並在婚禮前夕，接受院牧室牧師的受洗，成為一名基督徒，隔日則在團隊陪伴下，完成結婚心願。

▲護理師為新娘畫上淡雅的妝容，穿上喜氣的紅色毛衣整個人更顯幸福洋溢。

「謝謝先生這麼用心的愛著我，不離不棄一路的照顧。」陳太太說，被愛、感動的喜悅難以言語，這10年間一直能夠感受到先生對她的愛，關心、照顧及呵護著她，更謝謝在她即將揮別人生最後階段，還願意與她一起共度所剩不多的「餘生」。



長跑10年終於結為連理的陳先生及陳太太，在醫護簇擁下，開心拿著「我們結婚了」的手拿牌與鮮花合影，2人大方比出愛心「放閃」，向所有人示意這是一份永恆的愛。迦南病房護理長田濬榕說，癌友除了專業的醫療照護，其身、心、靈更需要加倍的關心，能夠協助病人完成心願，讓病人及家屬留下美好回憶彼此不留遺憾，是醫護團隊的每一位成員都樂於協助與付出的。